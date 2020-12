Ο Άγιος Βασίλης ήταν… λέρα: 10 ιστορίες με μικρά και μεγάλα εγκλήματα

Το Medi ON, η νέα υπηρεσία της Interamerican, είναι μια επιστημονικά επικυρωμένη εφαρμογή για κάθε «e-patient» που θέλει να έχει τον έλεγχο στην υγεία του και να επιλέγει τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες λύσεις.

Ο Γκάμπριελ Κάντις

Στην κοινή συνείδηση,, που οι μεγάλοι αγαπούν και τα παιδιά λατρεύουν ανοίγοντάς του διάπλατη την πόρτα της ελπίδας. Από την άλλη, υπάρχει βεβαίως και ο βρομόστομος και κομπιναδόρος Άγιος Βασίλης της θρυλικής ταινίαςπου ξαφρίζει τα χρηματοκιβώτια των μαγαζιών μαζί με τον συνεργάτη του, έναν νάνο ντυμένο ξωτικό. Ανάμεσα στον μύθο και τα κινηματογραφικά πλατό υπήρξαν ωστόσο και Άγιοι Βασίληδες που σόκαραν τον πλανήτη με τα μικρά ή τα μεγάλα εγκλήματά τους…Στις 5 Ιανουαρίου του 2015, ο. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Άγιος Βασίλης και κουβαλούσε στην πλάτη του ένα σάκο που περιείχε «πέντε μπάλες μαριχουάνα- σε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου- βάρους άνω των δύο κιλών η καθεμιά». Ο ψεύτικος Άγιος Βασίλης προσέλκυσε τους πελάτες του εστιατορίου λέγοντάς τους πως τους έφερε δώρα,Δυστυχώς για τον Λαντζ , οι αποδέκτες των δώρων του δεν ενθουσιάσθηκαν μ’ αυτά και η αστυνομία κλήθηκε σχεδόν αμέσως. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Λαντζ ήταν ακόμη εκεί, ήρεμος κι ευδιάθετος. Ο αστυνομικός διοικητής Νικ Μπόρτζες θυμάται: «Είπε ότι περίμενε να συλληφθεί για κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη του φορά… Ήταν απλώς σουρεαλιστικό».Τα Χριστούγεννα είναι τεράστια γιορτή στη Γερμανία. Τουρίστες και ντόπιοι συρρέουν κάθε Δεκέμβριο στο ΒερολίνοΤο 2011 όμως, ένας άντρας ντυμένος Άγιος Βασίλης πότισε με ναρκωτικά πάνω από δώδεκα ανυποψίαστους ανθρώπους που διασκέδαζαν εκεί. Ο επονομαζόμενος «πλησίαζε τα θύματά του σε έντονη εορταστική διάθεση, ισχυριζόμενος συχνά ότι είχε μόλις γίνει πατέρας και προσέφερε δωρεάν ποτά για να γιορτάσουν μαζί του.Ο Τσαρλς Μπλουμ , επικεφαλής της Χριστουγεννιάτικηςδηλώνοντας: «Αυτή η βρώμικη και δειλή συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει». Η αμοιβή ωστόσο δεν οδήγησε σε σύλληψη κι έναν χρόνο αργότερα, το περιστατικό επαναλήφθηκε με άλλη ναρκωτική ουσία σε κάποια Χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου…. Μέχρι το 2007, είχαν γραφτεί πάνω από 15 εκατομμύρια επιστολές, με αποτέλεσμα την εγγραφή των Ταχυδρομείων στο βιβλίο Guinness για τις περισσότερες επιστολές που έλαβε και απάντησε ποτέ ο Άγιος Βασίλης. Ωστόσο, αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων του 2007 δεν ήταν αποτέλεσμα λάθους αλλά ένα προμελετημένο και κακόβουλο σχέδιο:, «Αυτό το γράμμα είναι πολύ μεγάλο, ηλίθιε», «Η μαμά σου είναι πατσαβούρα» και «Ο μπαμπάς σου γκέι». Κατά πάσα πιθανότητα το περιεχόμενο των απαντήσεων έλεγε… την αλήθεια αλλά βέβαια δεν είναι η δουλειά του Άγιου Βασίλη να την πει! Τα Ταχυδρομεία του Καναδά μετά το σκάνδαλο δημοσίευσαν μια δήλωση η οποία ανέφερε πως έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να εντοπίσουν τον ένοχο, που κατά τη γνώμη τους ήταν. Όπως αποδείχθηκε τελικά,Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 2015, ένας άνδρας ντυμένος με τη στολή του Άγιου Βασίλη έφτασε στο Αεροδρόμιος, ψάχνοντας να νοικιάσει ελικόπτερο. Ήταν η αρχή της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, και πιο συγκεκριμένα, η Black Friday της Βραζιλίας. Όταν ρωτήθηκε από τον πιλότο του ελικοπτέρου γιατί ήθελε να νοικιάσει ένα ελικόπτερο,Πράγματι ο Άγιος Βασίλης έκανε μεγάλη έκπληξη στον πιλότο όταν έβγαλε όπλο και του έδωσε την εντολή να πετάξει σε μια φάρμα μακριά από την πόλη.Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απελευθερωθεί ο πιλότος, οπότε η αστυνομία ενημερώθηκε για την αεροπειρατεία.. Μπορεί και να τους βρουν στο Βόρειο Πόλο…Από τη θέσπισή της, το 1998,δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην πόλη της Νέας Υόρκης. Αποκορύφωμα ήταν το 2015,Η εκδήλωση, η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνεχίζεται μέχρι τη νύχτα,Οι ρίζες της εκδήλωσης αυτής βρίσκονται στο, όπου υπάρχει πολύ πιο ήπια ατμόσφαιρα.Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση κάνει πιο πολύ καλό απ΄ ό,τι κακό στην πόλη, καθώς μεγάλα ποσά από τα κέρδη προορίζονται για φιλανθρωπίες. Βέβαια, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χόμποκεν Κένεθ Φεράντε αναφέρει ότι το «είναι ένα αχρείαστο και χωρίς άδεια της αστυνομίας γεγονός και πως οι φιλανθρωπικές δωρεές δεν δικαιολογούν ανθρώπους που έρχονται στο Χόμποκεν θέτοντας σε κίνδυνο επισκέπτες και κατοίκους., τη νύχτα της 19ης Δεκεμβρίου του 2015,Στη θέση της λευκής, σγουρής γενειάδας του είχε μίαΩστόσο, πιστός στην παράδοση και στον ρόλο που έπαιζε, φορούσε τον σκούφο, το σακάκι, και το παντελόνι του Άγιου Βασίλη, - όλα κατακόκκινα. Ο …κακός ΄Αγιος Βασίλης γέμισε τον σάκο του με όλα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και ανάγκασε το προσωπικό, με την απειλή μαχαιριού, να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του καταστήματος.: «Φορούσε κόκκινο καπέλο, κόκκινο παντελόνι και κόκκινο σακάκι και είχε καλυμμένο το πρόσωπό του». Δεν είναι γνωστό πόσα χρήματα έκλεψε από το κατάστημα, αλλά μάλλον ήταν αρκετά για ένα καλό χριστουγεννιάτικο δείπνο…Στις 10 Δεκεμβρίου του 2004, ντυμένος Άγιος ΒασίληςΣύμφωνα με τον ίδιο επιτέθηκε σε μια πελάτισσα διότι «Έκλεψε τα πράγματά μου. Της ζήτησα δεκαπέντε φορές να μην αγγίζει τα πράγματά μου κι εκείνη δεν συμμορφωνόταν». Ισχυρίζεται πως η ηλικιωμένη γυναίκα του έκλεψε. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αποδείξεις για την κλοπή της. Οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον Κλαρκ να γυρίζει χωρίς λόγο,Δύο φοιτητές πανεπιστημίου προσπάθησαν να τρέξουν για να προστατεύσουν το θύμα. Εν τω μεταξύ ο Κλαρκ χτύπησε τη γυναίκα άλλες δύο φορές ενώ εκείνη έπεφτε αιμόφυρτη στο έδαφος. Ο Κλαρκ προσπάθησε να μειώσει τις κατηγορίες του με την αιτιολογία ότι η γυναίκα, η οποία ήταν 74 ετών, πέθανε λόγω υποκείμενων προβλημάτων υγείας, χωρίς όμως αυτό να γίνει δεκτό.Jaffa στο Ισραήλ. Ως εκ τούτου, η ετήσια χριστουγεννιάτικη πομπή που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Γιάφα οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα του. Αυτό το γεγονός τον έκανε επίσης στόχο. Στις 6 Ιανουαρίου του 2012, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Γεννήσεως του Ιησού έξω από μια τοπική εκκλησία,. Ο Κάντις είχε νικήσει δύο φορές τον Μανέχ στις εκλογές. Ένας τοπικός κληρικός είπε ότι ο δολοφόνος δεν σκότωσε μόνο τον Κάντις, αλλά «σκότωσε τη χαρά των Χριστουγέννων μας και τις ανθρώπινες και πνευματικές αξίες που ενσαρκώνει ο πατέρας των Χριστουγέννων — που κάνει τα παιδιά χαρούμενα την παραμονή των Χριστουγέννων».Τον Δεκέμβριο του 2000,που πραγματοποιήθηκε στην παραθαλάσσια πόλη τουτσακωνόταν με μπουνιές με έναν έφηβο. Κανένας από τους δύο δεν έπαθε κάτι, αλλά η ζημιά έγινε. Παρόλο που ο μεταμφιεσμένος Άγιος Βασίλης ήταν μέρος της επίσημης παράστασης, υπήρχε και ένας άλλος Άγιος Βασίλης – με έλκηθρο αυτή τη φορά- κι έτσι κάπως ηρέμησαν τα μικρά παιδάκια.Από την πλευρά της, η αστυνομία προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση μ. Κυκλοφόρησαν επίσης και μια μάλλον κομψή δήλωση, λέγοντας: «Λίγο καιρό αφότου έφθασε το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη, ένας άλλος άντρας που φορούσε κοστούμι του Αϊ-Βασίλη είχε μια διαφωνία που οδήγησε σε καυγά. Η αστυνομία του Νόρφολκ είναι βέβαιη ότι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης δεν θα εγκρίνει τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και φυσικά θα συνεχίσει τις επισκέψεις και την παράδοση δώρων…»Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για το πιο. Οι στόχοι της οργής του ήταν η πρώην σύζυγός του και η οικογένειά της - έχοντας μάθει για την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους μια εβδομάδα πριν.Στα χέρια του κρατούσε ένα δώρο, που όμως περιείχε διάφορα όπλα. Καθώς τον πλησίασε η κόρη της πρώην νύφης του, που περίμενε με ανυπομονησία την επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη, την πυροβόλησε στο πρόσωποΟι περισσότεροι φαίνεται να πέθαναν από τραύματα από πυροβολισμούς,. Τοπου ο Πάρντο ξεκίνησε μεΣτην κατοχή του,Οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Πάρντο κάηκε και ο ίδιος άσχημα κι έτσι αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του.Ο Πάρντο οδήγησε στη συνέχεια μέχρι το σπίτι του αδελφού του, όπου. Είχε βγάλει το κοστούμι του- ό,τι απέμεινε από αυτό- και το είχε αφήσει στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά, ώστε να εκραγεί όταν θα το ερευνούσε η Αστυνομία.