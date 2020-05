Labyrinth: Έρχεται το σίκουελ της υπέροχης ταινίας φαντασίας του '80!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέος σκηνοθέτης βρέθηκε για τη συνέχεια τηςΣύμφωνα με το Deadline, ο Σκοτ Ντέρικσον του Doctor Strange θα σκηνοθετήσει το σίκουελ της ταινίας φαντασίας τουτης δεκαετίας του 1980, στην οποία πρωταγωνίστησε οως κακός βασιλιάς των καλικάντζαρων.Οι φήμες για μία επανέκδοση ή μια συνέχεια της ταινίας κυκλοφόρησαν από τον Ιανουάριο του 2016 όταν ο Ντέιβιντ Μπόουι πέθανε. Τότε υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι σεναριογράφος του σίκουελ θα ήταν η, η οποία συνυπέγραψε το σενάριο του «Guardians of the Galaxy». Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι τη συνέχεια της ταινίας «Λαβύρινθος» θα σκηνοθετούσε ο Φέντε Αλβάρεζ, ο οποίος όμως παραιτήθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.Τώρα, ο Σκοτ Ντέρικσον είναι έτοιμος να σκηνοθετήσει και να αναλάβει την παραγωγής της ταινίας. Η Μάγκι Λέβιν, η οποία έγραψε και σκηνοθέτησε το «Into the Dark: My Valentine», θα γράψει το σενάριο και η, κόρη του σκηνοθέτη της πρώτης ταινίας, θα είναι παραγωγός μαζί με την TriStar Pictures.Στην ταινία μιούζικαλ/ φαντασίας «Λαβύρινθος» του 1986 πρωταγωνιστεί η, μία έφηβη που ταξιδεύει σε ένα μαγικό βασίλειο για να σώσει τον αδερφό της μετά την απαγωγή του από τον βασιλιά των καλικάντζαρων, Τζάρεθ. Συναντά επίσης διάφορες μαριονέτες στη διαδρομή.Από την κυκλοφορία της,, οδήγησε σε μια σειρά από συναφή μυθιστορήματα, κόμικς και σε έναν ετήσιο χορό μεταμφιεσμένων με θέμα τον «Λαβύρινθο» στο Λος Άντζελες, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ