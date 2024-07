Ποια είναι η νέα ταινία τρόμου που θεωρείται ήδη μία από τις καλύτερες της δεκαετίας

Λίγες ταινίες τρόμου έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανατριχιάσουν τους θαυμαστές του είδους, όπως φαίνεται όμως αυτό θα αλλάξει σύντομα.Μία νέα ταινία τρόμου με κατά συρροή δολοφόνο χαρακτηρίζεται ήδη από τις καλύτερες της δεκαετίας και όσοι την έχουν παρακολουθήσει πρώτοι, σχολιάζουν πως «αρρώστησαν» όταν την είδαν και πως προορίζεται για… γερά στομάχια.Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Νίκολας Κέιτζ και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Οζ Πέρκινς, γνωστός από τις δουλειές του στα Gretel & Hansel, I Am the Pretty Thing That Lives in the House, αλλά και Legally Blonde.