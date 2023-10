Aγνώριστος ο Στιβ Κούγκαν για τον νέο του ρόλο - Θα υποδυθεί τον παιδόφιλο Τζίμι Σάβιλ

Ο Στιβ Κούγκαν είναι αγνώριστος στη νέα σειρά του BBC με τίτλο «The Reckoning», στην οποία θα υποδυθεί τον Τζίμι Σάβιλ Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων αποτελεί μια βιογραφική αφήγηση της ζωής και των αδικημάτων που διαπράχθηκαν από τον Σάβιλ . Ο Τζίμι Σάβιλ ήταν Άγγλος DJ και γνωστή προσωπικότητα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου που φιλοξένησε εκπομπές του BBC, συμπεριλαμβανομένων των Top of the Pops και Jim’ll Fix It. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ήταν διάσημος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εκκεντρική του εικόνα και το φιλανθρωπικό του έργο. Μετά τον θάνατό του το 2011, αποκαλύφθηκε ότι ο Σάβιλ ήταν παιδόφιλος. Είχε κακοποιήσει σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ασθενών σε νοσοκομεία και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η αποκάλυψη των εγκλημάτων του Σάβιλ προκάλεσε σοκ και οργή στη Βρετανία. Το BBC κατηγορήθηκε για συγκάλυψη των εγκλημάτων του Σάβιλ, και η υπόθεση οδήγησε σε μια ευρύτερη έρευνα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση στην Αγγλία.