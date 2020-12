Σόντα Ράιμς: Το... πάσο που άνοιξε την πόρτα του Netflix στη «χρυσή πένα» της Disney

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Υπάρχει χειρότερο κλισέ από την ατάκα ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, αν όχι σε αναστολή, ελέω πανδημίας; Αν μιλάμε για τη Σόντα Ράιμς υπάρχει. Εκείνο που κατά κόρον λέγεται τις τελευταίες εβδομάδες για την 50χρονη Αμερικανίδα δημιουργό είναι ότι ο Αγιος Βασίλης έρχεται στο κατώφλι της στην ώρα του. Ακριβώς στις 25 Δεκεμβρίου, ούτε δευτερόλεπτο αργότερα. Ανήμερα ταείναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης σειράς της, του «Bridgerton». Μπορεί να μην υπογράφει η ίδια το σενάριο αλλά ο, δηλαδή ο άνθρωπος που θεωρείται δεξί χέρι της, ωστόσο η ρομαντική κομεντί εποχής θα είναι το πρώτο δείγμα δουλειάς της παραγωγού Ράιμς στην εδώ και τρία χρόνια νέα τηλεοπτική στέγη της, το Netflix.Κανονικά η ίδια θα έπρεπε να διακατέχεται από αίσθημα αγωνίας, αναμεμιγμένο με προσμονή. Στην πραγματικότητα μέσα της κυριαρχεί η ανακούφιση. Για τηο χρόνος από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι και σήμερα πέρασε αργά και βασανιστικά, με θεμελιώδεις αλλαγές στην επαγγελματική ζωή της αλλά και ριζικές αναθεωρήσεις του τρόπου που η ίδια αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η 50χρονη σταρ σεναριογράφος κυρίως είχε άγχος. Πώς γίνεται μια γυναίκα που πρόσφερε στο ABC, δηλαδή στην, περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στο «Grey’s Anatomy» να αγωνιά για το επαγγελματικό μέλλον της; Να χάνει τον ύπνο της και να μη βρίσκει πουθενά ησυχία;Στη Ράιμς συνέβη, αφού περίμενε, αν όχι απαιτούσε, από τον εαυτό της να είναι πιο παραγωγική, πιο γρήγορη, να έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής εμπλουτίζοντας τον θησαυρό της αμερικανικής on demand πλατφόρμας. Σκεφτόταν πως με κάποιο τρόπο έπρεπε να δικαιολογήσει τα 150 εκατ. δολάρια που λέγεται πως πήρε για την ηχηρή μεταγραφή της, αλλά και τον τίτλο της ως μιας ακάματης μηχανής παραγωγής σεναρίων. Η αναμονή τη σκότωνε. Ηταν όμως απαραίτητη για να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να ενσωματωθεί σε ένα νέο οικοσύστημα που λειτουργεί εντελώς διαφορετικά απ’ όσα είχε συνηθίσει.Πάρτε για παράδειγμα τις πολύωρες, ατέρμονες συσκέψεις τουστις οποίες μπορεί κατά περίπτωση να συμμετέχουν ακόμα και 50 ή και περισσότερα στελέχη. Για τη Ράιμς που δηλώνει φύσει εσωστρεφής και μοναχικός τύπος ήταν ένας αληθινός εφιάλτης. Τις πρώτες φορές που βρέθηκε ανάμεσα σε μια πλειάδα άγνωστων προσώπων και ακόμα περισσότερο απόψεων ένιωσε πανικό. Και σκέφτηκε σοβαρά αν σε εκείνη την πρώτη συνάντησή της με το νούμερο δύο του δικτύου, τον Chief Content Officer Τεντ Σαράντος, θα έπρεπε να είχε καταπιεί το ενδιαφέρον της για τη μεταξύ τους συνεργασία και όχι να το εκδηλώσει.Το καλοκαίρι του 2016 το Netflix είχε ήδη να δείχνει τα δόντια του στη συμβατική τηλεόραση και να αναδεικνύεται στον νέο ηγέτη της οικιακής ψυχαγωγίας και η Σόντα Ράιμς θεωρούνταν η αδιαφιλονίκητη wonder woman της τηλεοπτικής δημιουργίας χάρη στο, το «Scandal» και το «How to Get Away with Murder». Η συνεργασία των δύο πλευρών έμοιαζε ιδανική, αν όχι προδιαγεγραμμένη και αναπόφευκτη. Ο Σαράντος κάλεσε τη Ράιμς για γεύμα γνωριμίας στο εστιατόριο «Republique» του Λος Αντζελες. Αν και εκείνη αποδέχτηκε την πρόκληση λέει πως έφτασε τρομαγμένη στο ραντεβού. Και αν κάποιο αδιάκριτο μάτι μετέφερε τη συνάντησή της με τον ανταγωνισμό στον τότε εργοδότη της; Με το που κάθισε στο τραπέζι του Σαράντος λησμόνησε τον φόβο και μετά τις πρώτες, τυπικές αβροφροσύνες έλυσε τη γλώσσα της. «Δεν θα έχετε ένα ακόμα “Grey’s Anatomy” από μένα» ήταν η πρώτη ατάκα που ξεστόμισε ορθά, κοφτά και τσεκουράτα. Εκείνος την καθησύχασε λέγοντας ότι δεν ήθελαν απλώς μια επανάληψη της επιτυχίας της στο Netflix. Ηθελαν τη Σόντα Ράιμς ολόκληρη. Ενα χρόνο αργότερα -τόσο της πήρε για να χωνέψει εκείνη την προπαρασκευαστική συζήτηση- την είχαν. Το αντίτιμο ήταν το ίδιο δυσθεώρητο με το δημιουργικό εκτόπισμά της. Οι φήμες λένε ότι το Netflix κατέβαλε 150 εκατ. δολάρια μαζί και μια λευκή επιταγή για να γεννήσει ιδέες και να καταστρώσει projects.Η Ράιμς είχε πάντα αυτοπεποίθηση, για την οποία μάλιστα ευγνωμονεί τους ακαδημαϊκούς γονείς της που την εμφύσησαν στην ίδια και τα πέντε μεγαλύτερα αδέλφια της. Ομως, αφότου το 2016 κατάφερε να ζήσει ένα χρόνο λέγοντας «ναι» σε όσα παλιότερα τη φόβιζαν, να χάσει 53 κιλά ή αλλιώς να ξεφορτωθεί έναν άνθρωπο από πάνω της -θεωρεί την εμπειρία την πιο οδυνηρή και απάνθρωπη της ζωής της- και να καταγράψει τη ζωή της σε ένα βιβλίο με τον εύγλωττο τίτλο «A Year of Yes», απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό της. Γι’ αυτό και δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει γιατί σχεδόν αυτοματοποιημένα υπέβαλε καθημερινά τον εαυτό της στο μαρτύριο του Σίσυφου. Ετσι είχε καταλήξει να μοιάζει η συνεργασία της με το ABC. Γι’ αυτό και δεν χρειάστηκε παρά μια ασήμαντη αφορμή για να κλείσει οριστικά την πόρτα πίσω της.πρόσβασης στην Disneyland από τους συνεργάτες της στο ABC, για να επισκεφτεί το θεματικό πάρκο με μία από τις αδελφές της και τη μεγαλύτερη κόρη της. Προς μεγάλη της έκπληξη αντιμετώπισε δυσθυμία, κωλυσιεργία, άρνηση. Αν και με τα χίλια ζόρια και αφού χρειάστηκε να μιλήσει με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας τής το έδωσαν, όταν έφτασε στην Disneyland το πάσο δεν δούλευε. Η Ράιμς θόλωσε. Τηλεφώνησε αμέσως στον δικηγόρο της και του έδωσε σαφή εντολή: «Κάνε ό,τι χρειάζεται για να φύγω από το ABC». Στις 14 Αυγούστου του 2017 ο επαγγελματικός γάμος της με το Netflix επισημοποιήθηκε. Αυτό που για τη Ράιμς ήταν ένα νέο ξεκίνημα, ένα ορόσημο για την καριέρα της, για τους δημοσιογράφους έμοιαζε με μια κάτω από τη μέση κίνηση του Netflix προς το ABC, το οποίο είχε ήδη αρχίσει να αφαιμάζει την on demand πλατφόρμα από ταινίες και σειρές των οποίων είχε τα δικαιώματα με σκοπό να τα διοχετεύσει στο υπό κατασκευή τότε κανάλι Disney+.Το 2020 είναι μια καλή χρονιά για το κορίτσι από το Σικάγο που εκκολάφθηκε στην πιο επιδραστική γυναίκα της τηλεόρασης - και μάλιστα την πρώτη μαύρη. Τα projects των οποίων έχει την εποπτεία αριθμούν πια μια ντουζίνα, ανάμεσά τους το «Bridgerton» αλλά και η μίνι σειρά «Inventing Anna» που αναμένεται στο πρώτο μισό του 2021. Ειδικά το τελευταίο δεν έχει μόνο τη δημιουργική υπογραφή της Ράιμς, αλλά είναι σφραγισμένο από την αρχή ως το τέλος από την ανεξάντλητη σεναριογράφο. Εκείνη εντόπισε πρώτη την περίφημη αληθινή ιστορία της Ρωσίδας που εξαπάτησε και χειραγώγησε την ελίτ της Νέας Υόρκης, κατάφερε να αποκτήσει τα δικαιώματα του άρθρου του «New York» που έφερε στο φως την υπόθεση Σορόκιν/Ντελβέι και να τη μεταφέρει τελικά στη μικρή οθόνη με πρωταγωνίστρια. Πλέον η Ράιμς έχει μούτρα για να κοιτά τα νέα της αφεντικά στα μάτια αλλά και το κουράγιο να ανταποκρίνεται στα κατ’ οίκον καλέσματά τους, πράγμα που για καιρό απέφευγε, αφού θεωρούσε πως απλώς έκανε κατάχρηση της υπομονής και κυρίως των χρημάτων τους.Παρότι η προσωπική περιουσία της εκτιμάται στα 135 εκατ. δολάρια συνεχίζει να γράφει με τον παλιό, καλό δοκιμασμένο της τρόπο, δηλαδή με εξάρτυση τις πιτζάμες της στην ασφάλεια του σπιτιού της. Θαυμάζει την Κάμαλα Χάρις,και παρότι πολλές φορές οι ήρωες που γεννά μεταπίπτουν από το ένα κοινωνικό κλισέ στο άλλο, η ίδια αρνείται να χωρέσει σε στερεοτυπικά καλούπια. Εχει πολλάκις δηλώσει την αποστροφή της στην κοινωνική σύμβαση του γάμου, έχει υιοθετήσει δύο κόρες και έχει αποκτήσει ακόμα μία μέσω παρένθετης μητέρας. Λέει πως εμπνεύστηκε το «Grey’s Anatomy», επιτυχία που θα την ακολουθεί μια ζωή σαν πιστό σκυλί, παρακολουθώντας ντοκιμαντέρ για ιατρικές επεμβάσεις. Την εντυπωσίαζε πώς οι γιατροί μιλούσαν για τα προσωπικά τους πάνω από ανοιγμένους θώρακες και αιματοβαμμένα χειρουργικά κρεβάτια. Στη Ράιμς οφείλειτο σενάριο του κινηματογραφικού ντεμπούτου της, ήτοι της ταινίας «Crossroads».Σε μια από τις πρώτες συναντήσεις τους, η Οπρα Γουίνφρεϊ της είπε πως αν και παραγωγική και ήδη αναγνωρισμένη έμοιαζε να μην απολαμβάνει τη δουλειά της. Η Ράιμς τώρα κάτι αρχίζει να καταλαβαίνει από τον χρησμό της εθνικής συνεντευξιάστριας των Αμερικανών.