Το Netflix έχει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα

H δεύτερη σεζόν της ανθολογικής σειράς The Haunting με τίτλο The Haunting of Bly Manor κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο και το Netflix θέλησε να μας τρομάξει από τώρα…Η νέα σεζόν θα βασίζεται στο εξαιρετικό βιβλίο «» (Το στρίψιμο της βίδας) του, ενός από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 19ου αιώνα. Στην υπόθεση, δύο ορφανά παιδιά ζουν σε μία έπαυλη υπό την προστασία μίας νεαρής γκουβερνάντας. Αυτή τη φορά όμως εγκαταλείπουμε για πάντα το Hill House στη Μασαχουσέτη και μεταφερόμαστε στο Bly Manor, μια τεράστια εξοχική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Τα δύο παιδιά, ο Miles και η Flora, πρέπει να ζήσουν με τον αποξενωμένο θείο τους μετά τον θάνατο των γονιών τους και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Dani. Υπάρχουν όμως κάποιοι που αναζητούν τα παιδιά από ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης.Το Netflix λοιπόν γνωρίζοντας καλά το παιχνίδι των social media, ετοίμασε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.