10 διάσημοι ηθοποιοί που έπαιξαν σε ταινίες πορνό

Oι παρακάτω ηθοποιοί απολαμβάνουν πλέον δόξα και χρήμα, στην αρχή της καριέρας τους όμως επέλεξαν να παίξουν σε ταινίες. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν γι’ αυτό, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που μετάνιωσαν πικρά και δεν θέλουν να θυμούνται τίποτα από τα πρώτα τους βήματα. Stallone προσπαθούσε για πολλά χρόνια να πάρει έναν καλό ρόλο μέχρι να παίξει τον. To 1970 έπαιξε στην ταινία ενηλίκων The Party at Kitty and Stud’s. Για πολλά χρόνια, οι περισσότεροι αγνοούσαν το φιλμ. Όταν όμως ο Stallone έγινε διάσημος, η ταινία επανακυκλοφόρησε με τον τίτλο The Italian Stallone.Πολύ πριν γυρίσει την ταινία Sex Tape με τον Jason Segal, η Diaz είχε παίξει σε ένα βίντεο με πορνό. Τότε ήταν 19 χρονών και το μετάνιωσε πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να αποσύρει το βίντεο, κάτι το οποίο δεν κατάφερε.