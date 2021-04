Ο Νίκος Μουτσινάς αποχαιρετά τον Παππά από το Survivor - Βίντεο

Ποιος τραγούδησε: «Γεια σου Παππά, Παππά, φιλάκια ρουφηχτά» - Το who is who του παίκτη που είχε στρατηγική για να φτάσει μέχρι τον τελικό αλλά δεν του βγήκε - Η έκπληξή του στο άκουσμα του αποτελέσματος - Ποιος πήρε τις περισσότερες θετικές ψήφους του κοινού