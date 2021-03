Στήριξη και από την Barking Well Media στην Κατερίνα Καινούργιου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με αφορμή δηλώσεις που αναφέρονται «σε παρουσιάστρια πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής» και ως συμπαραγωγός της επιτυχημένης καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής, η Barking Well Media δηλώνει την απόλυτη στήριξή της στο πρόσωπο της, αλλά και την ικανοποίησή μας που με διευκρινιστικές δηλώσεις αποσαφηνίστηκε πως δεν αναφέρονταν στο πρόσωπό της., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών στην ελληνική τηλεόραση, δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή της στο πρόσωπο των παρουσιαστών, δημοσιογράφων αλλά και συντελεστών των ψυχαγωγικών εκπομπών που με σεβασμό και αξιοπρέπεια, τηρώντας τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας καλύπτουν τα θέματα της επικαιρότητας με γνώμονα τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των τηλεθεατών.Η Barking Well Media ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό όλων εκείνων που εργάζονται με σοβαρότητα για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του τηλεοπτικού κοινού. Η Barking Well Media ήταν, είναι και θα είναι απέναντι σε όλους όσοι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να σπιλώσουν ή και να χαλιναγωγήσουν πρόσωπα και καταστάσεις.