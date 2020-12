J2US: Οι παίκτες που αποχώρησαν και τα ζευγάρια που πέρασαν στον τελικό

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c82a83cskljd-sf)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το βράδυ της Παρασκευής προβλήθηκε ο ημιτελικός του Just the 2 of us με τονΟ παρουσιαστής στον ημιτελικό υποδέχτηκε τη μοναδικήτου ελληνικού πενταγράμμου, την, η οποία τραγούδησε τις πιο γνωστές επιτυχίες της και έβαλε φωτιά…στο show. Στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο αγαπημένοςκαι η νύχτα απογειώθηκε.Οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και προσπάθησαν να κερδίσουν τόσο το κοινό, όσο και τους κριτές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό.Τα ζευγάρια που αποχώρησαν από τον ημιτελικό τουείναι οικαιΣτον τελικό θα δούμε τους: