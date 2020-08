My Style Rocks: Διαγωνιζόμενη αποχωρεί από το ριάλιτι μόδας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο τρίτος κύκλος του My Style Rocks με παρουσιάστρια την, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω. Παρόλα αυτά, το ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ θα επιστρέψει την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν και μάλιστα κυκλοφόρησε το πρώτο trailer! Στο σποτάκι που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του My Style Rocks στο Instagram αναφέρεται πως αναζητούνται νέες παίκτριες. Την ίδια ώρα μια από τις παίκτριες της σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε έκανε γνωστή την οικειοθελή αποχώρησή της από το παιχνίδι. Ο λόγος για την, η οποία ανήρτησε στα instastories της το εξής μήνυμα:«Το My style rocks επιστρέφει…. η Τόνια Κούμπα χαιρετά! Επειδή γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε μέσα από ένα παιχνίδι, θέλω να το μάθετε πρώτα από μένα… Από τις δύσκολες κιόλας μέρες του COVID19 γνωστοποίησα τόσο στο κανάλι, όσο και στην εταιρεία παραγωγής ότι επιθυμώ να αποχωρήσω από το reality μόδας!Για αυτό δεν με είδατε και στο trailer που βγήκε! Ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα. Στείλτε μου την αγάπη σας και ευχηθείτε μου τα καλύτερα! Σύντομα θα ξέρω που θα είμαι την νέα τηλεοπτική σεζόν και θα το μοιραστώ μαζί σας!» έγραψε η πρώην πια παίκτρια του My style rocks.