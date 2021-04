Λιναρδάκης στον ΘΕΜΑ 104,6: Θα έχουμε 4 εκατ. self tests έως τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

“Υπάρχει τεράστια ποσότητααυτή τη στιγμή , που υπερκαλύπτει τη ζήτηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ακάλυπτος πολίτης που ανήκει στην κατηγορία που έχει προτεραιοποιηθεί” από την πολιτεία (σσ : μαθητές λυκείου, εκπαιδευτικοί), δηλώνει κατηγορηματικά στο ΘΕΜΑ Radio ο, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διάθεση των self tests στις φαρμακαποθήκες. “Σας διαβεβαιώνω βάσει όλων των στοιχείων ότιμέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα", τονίζει, διαμηνύοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.και όπως εξηγεί: "Τα πρώτα 500.000 self tests βρίσκονται ήδη στις φαρμακαποθήκες και κάποια εξ αυτών στα ράφια ορισμένων φαρμακείων, ενώ για τα υπόλοιπα 500.000 από την πρώτη παρτίδα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η παράδοση (στις φαρμακαποθήκες) σήμερα και αύριο το αργότερο", διευκρινίζει ο κ. Λιναρδάκης. Το μεσημέρι σήμερα, μετά τις 12,στο σύνολο: “ήδη παραλάβαμε τις 300.000 τεμάχια και οι 100.000 βρίσκονται στις φαρμακαποθήκες”.Σύνολο 2 εκατομμύρια τεμάχια, σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας μεταφορών, ο οποίος επισημαίνει ότι "και θα διοχετευθούν μέσω των φαρμακαποθηκών από τη Δευτέρα”, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4 εκατομμυρίων self tests, με ανοιχτό τον σχεδιασμό για την επόμενη φάση.Όπως εξηγεί η διαδικασία χρήσης θα είναι “πάρα πάρα πολύ εύκολη” και μια πολύ ασφαλής διαδικασία που θα προασπίσει τη δημόσια υγεία.