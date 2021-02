Κορωνοϊός: Στο εργαστήριο της Ουχάν βρέθηκε για τέσσερις ώρες η ομάδα του ΠΟΥ

🇨🇳 The #China-WHO joint team visited the #Wuhan Institute of Virology on Wednesday morning, where they paid a visit to its national biosafety P4 laboratory and met experts there.

🇨🇳 2月3日,#世卫 专家组走访中国科学院武汉病毒研究所,其间参观了武汉国家生物安全实验室(#P4实验室)。 pic.twitter.com/4XI7ZiF6qO