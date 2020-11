Η «Κεντρική Κλινική Αθηνών» στο πλευρό του ΕΣΥ: Ανακοίνωσε τη διάθεση 35 κλινών

Σε πρώτη φάση θα νοσηλεύονται περιστατικά non COVID, καθώς και επείγοντα περιστατικά, ενώ σε δεύτερη φάση θα είναι έτοιμη για νοσηλεία περιστατικών COVID σε κλίνες ΜΕΘ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην μάχη κατά της πανδημίας και στο πλευρό τουτίθεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της η ‶Κεντρική Κλινική Αθηνών‶, διαθέτοντας άμεσα το 25% των κλινών της σε πρώτη φάση να νοσηλεύονται περιστατικά non, καθώς και επείγοντα περιστατικά, ενώ σε δεύτερη φάση θα είναι έτοιμη για νοσηλεία περιστατικών COVID σε κλίνες ΜΕΘ.Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρονται τα ακόλουθα:«‶Η Κεντρική Κλινική Αθηνών‶, πιστή στην αποστολή της, προτίθεται να συνδράμει το κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα που δοκιμάζονται από τον COVID-19, ως εξής:1. Άμεσα, θέτει στη διάθεση του ΕΣΥ το 25% των κλινών της (ήτοι 35 κλίνες), προκειμένου να νοσηλεύονται non COVID περιστατικά που σήμερα επωμίζονται οι μονάδες του2. Τίθεται άμεσα στη διάθεση των εφημεριών του ΕΣΥ για επείγοντα περιστατικά που διακινούνται μέσω του ΕΚΑΒ, όπως ορθοπεδικά, χειρουργικά, παθολογικά κ.λπ., στα πλαίσια της άδειας λειτουργίας της.3. Συστήνει επιστημονική επιτροπή προκειμένου να εκπονηθεί εσωτερικό σχέδιο και να προετοιμαστεί η νοσηλεία περιστατικών COVID σε κλίνες ΜΕΘ, και σε κοινούς μονόκλινους θαλάμους της4. Υλοποιεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης (intensive course) διάρκειας 30 ωρών, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας λοιμωξιολογίας Κυριακής Κανελλακοπούλου και την ευθύνη του Δ.Σ. της κλινικής, ώστε να στελεχωθεί η νέα μονάδα COVID, με εθελοντές ιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής.Στόχος μας, είναι να στηρίξουμε την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υποστηρίζεται από τον Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, (ας μην το παραβλέπουμε), και να συμμετέχουμε ενεργά, ακόμα και στην πρώτη γραμμή εναντίον του COVID-19, καλύπτοντας και περιστατικά νοσούντων, εάν αυτό μας ζητηθεί.»