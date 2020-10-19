Κορωνοϊός: Κατέληξε 33χρονος Ουκρανός γυμναστής που δεν πίστευε στη νόσο (φωτογραφίες)
Τον θάνατό του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών ανήλικών παιδιών, Σοφία, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, οπού απαριθμεί πάνω από 5 εκατ. ακολούθους
Τον θάνατό του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών ανήλικών παιδιών, Σοφία, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, οπού απαριθμεί πάνω από 5 εκατ. ακολούθους.
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Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
Ο Ντμίτρι Στούζουκ είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στην Ουκρανία, όμως λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο χρειάστηκε να εισαχθεί ξανά καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Στούζουκ, ο κορωνοϊός του προκάλεσε καρδιακές επιπλοκές.
Ο 33χρονος είχε πάνω από ένα εκατ. ακολούθους στο Instagram οπού έδινε συμβουλές για την γυμναστική, τον αθλητισμό και την υγιεινή ζωή
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«Ήμουν αυτός που πίστευε ότι ο Covid δεν υπάρχει… Μέχρι να αρρωστήσω», είχε αναφέρει σε μια ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο.
Ο 33χρονος Ουκρανός είχε ξυπνήσει στην Τουρκία με πρησμένο λαιμό και δυσκολίες στην αναπνοή και κατά την επιστροφή του στην πατρίδα του είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε. Μάλιστα του είχε φανεί περίεργο το γεγονός ότι το νοσοκομείο ήταν γεμάτο και οι νοσηλευτές αναγκάζονταν να υποβάλλουν σε θεραπεία ασθενείς στους διαδρόμους. Ο ίδιος σε φωτογραφία που είχε αναρτήσει έδειξε ότι είχε ανάγκη υποστήριξης με οξυγόνο, ενώ πήρε εξιτήριο μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο στο Κίεβο.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα χρειάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση, σύμφωνα με τη πρώην σύζυγό του, η οποία ενημέρωνε μέσα από το Instagram για την κατάσταση της υγείας του Νμίτρι, μέχρι που ανακοίνωσε τον θάνατο του ανεβάζοντας μια φωτογραφία που είναι μαζί με τα τρία τους παιδιά σε μια παραλία καθώς ο ήλιος δύει.
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Я замечаю, как многие с удивлением и каким-то даже сочувствием смотрят на меня, когда видят с двумя маленькими детьми, ещё и беременную😂🤪 ⠀ Честно?) Мне иногда самой не верится😂 Думаю «вот это я попала»😂😂😂 ⠀ На самом деле, у меня уже 100% принятие этой беременности. Я уже смирилась с этой участью😂 Не просто многодетной мамой!) А многодетной мамой маленьких детей:)) Это, конечно, не погодки ( и слава богу😂), но разница тоже небольшая 2,3 и ~1.10 🙌🏻 4 года Давиду (будет к появлению малышки) - это на самом деле не много. Да, он уже рассудительный, понимающий, что-то умеющий. Но он малыш. Всё равно требующий много внимания и заботы:) Поэтому я пока не представляю - как это!) 3 маленький ребёнка. ⠀ Но я решила, что так даже лучше. Им будет интереснее друг с другом. И мне легче позже:) ⠀ Да, мы хотим 5 детей. Но остальных двоих я бы уже хотела после 30 😌 ⠀ Поэтому я, так сказать, отделаюсь сейчас быстро тремя😂 и лет через ...ммм...3 смогу пожить:) ⠀ Мне очень нравится моя семья на самом деле. Я уверена, что с появлением третьего, как бы там ни было сложнее, будет только более гармонично ❤️ Детки сами выбирают когда и как приходить в нашу семью. 👆🏻 Там виднее, как нам нужно 🙏🏻 ⠀ Страшно ли мне?) Нет! Я в предвкушении:) О родах напишу позже. Кое-что немного меняется❤️ ⠀ А ещё знаете, чему я радуюсь? Дима всё больше раскрывается в отцовской роли. Я раньше очень переживала. Думала, что он плохой отец и хорошего из него не выйдет🙈 Но Наш @artemtolokonin сказал, что есть потенциал🙈 А он и правда есть❤️ Хоть его и не так просто раскрывать🙈🙈 ⠀ Короче, уверена, мы справимся на все 100 в роли многодетных родителей 💯 👌🏻 ⠀ #KandimaMaldives #MyKindOfPlace #JustPlay #AnythingButOrdinary
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💫Психосоматика💫 ⠀ Чтобы полноценно раскрыть эту тему, мне не хватит одного поста) и, наверное, даже 10) Но я постараюсь максимально сжато и доступно🤪 ⠀ Слово нынче модное, да? Что же оно такое? Для меня - доказанный факт. Доказанный квантовой физикой, доказанный опытным путём моим и множества людей! Но...верят и понимают почему-то всё равно не все. Наверное, и в то, что земля круглая 🌍 не сразу все поверили. ⠀ Хватит воды. ⠀ И так. Наше существование состоит из трёх пластов: физического (наше тело), эмоционального(эмоции, психика) и энергетического (биополе, энергия). Любое заболевание физического тела должно (на мой и не только мой взгляд) рассматриваться со всех этих сторон. ⠀ К сожалению, в медицине не принято должного внимания уделять эмоциям. А зря. Ведь они играют огроооомную роль в нашем здоровье. ⠀ Итак, психосоматика - это влияние психологических факторов (ваших эмоций) на течение заболеваний физического тела. Проще говоря, это связь Ваших болезней тела с Вашими эмоциями. Она есть! Доказано, проверено, с этим работают специалисты! ⠀ Знаю по своему опыту и опыту близких, как возможно, проработав психологический(эмоциональный) аспект избавиться от заболевания тела. Знаю, что даже самые страшные заболевания излечиваются этим путём! ⠀ Я начала знакомиться с психосоматикой с книгой «Возлюби болезнь свою» Валерия Синельникова. Книга прекрасна. Очень много в моей голове поменяла. Потом перешла к Луизе Хей, но ещё не со всеми её работами ознакомилась, Лиз Бурбо. Это основа, которую стоит изучить в этом вопросе. Также о психосоматике интересно пишут автора: Н. Волкова, А.Менегетти, Лууле Виилма, А.Астрогор, Т.Детлефсен, В.Чибисов, Э.Берн. ⠀ В инстаграме я люблю: @artemtolokonin @filyaev_mikhail @edgard_zaycev @katia.txi - у Кати есть классный вебинар «первопричина всех болезней» Любимая @doula_daily часто об этом пишет. ⠀ Я сама в эту тему плотно вдаюсь, всё больше понимаю, все больше углубляюсь, работаю с собой. Знаю, что у меня много читателей понимающих, знающих, интересующихсся💕 ⠀ Можем сделать этот пост вдвойне полезным, Поэтому если у Вас есть опыт в этом вопросе, или Вы можете посоветовать ещё литературу или странички в инстаграме, делитесь 👇🏻
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