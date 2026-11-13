Ένταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο υλικό, εξαίρεση της έδρας ζήτησε η Καρυστιανού

Το αίτημα της κας Καρυστιανού για εξαίρεση της έδρας θα τεθεί την ερχόμενη Τρίτη, οπότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου, αφού πρώτα εξεταστεί από το συμβούλιο πλημμελειοδικών.Μετά τη διαδικασία, η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστές δίκες για το δυστύχημα.Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν την ενδιαφέρει να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία, αλλά ότι την ενδιαφέρει να γίνει η διαδικασία σωστά και τόνισε ότι επιμένει στην εξαίρεση.Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσιά είπε ότι είναι αντίθετη με το να αναλάβει η ΔΕΕ την πραγματογνωμοσύνη και μάλιστα τόνισε ότι δεν αποφασίστηκε ποιος ήταν ο λόγος για να διεξαχθεί η πραγματογνωμοσύνη.