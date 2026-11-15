Έρχιουρμαν: Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα εγκαταλείψουν το τραπέζι των συνομιλιών, έχουμε δικαιώματα σε ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε την απαίτηση για πολιτική ισότητα και διαπραγματεύσεις με προοπτική λύσης, κατά την ομιλία του για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Ζήτησε επίσης συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις αποφάσεις για την ενέργεια, τις θαλάσσιες ζώνες και την ασφάλεια





Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επέμεινε στην πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν υπήρξαν ποτέ μειονότητα και δεν πρόκειται να αποδεχθούν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.







Συνομιλίες με αποτέλεσμα Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιθυμεί την έναρξη μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας με πραγματικές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.



«Η επιθυμία μας δεν είναι απλώς να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιθυμία μας είναι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα έχει πιθανότητα λύσης, θα διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, θα στοχεύει στην επίτευξη αποτελέσματος και θα λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τη βούληση των πλευρών», δήλωσε.







«Αν υπάρχει τραπέζι, ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εκεί. Αλλά το τραπέζι πρέπει να στοχεύει στη λύση. Και έξω από το τραπέζι υπάρχει ένας κόσμος για εμάς», σημείωσε.



Απαιτήσεις για ενέργεια Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στα ζητήματα ενέργειας, υδρογονανθράκων, θαλάσσιων ζωνών, ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, διεκδικώντας συμμετοχή της τουρκοκυπριακής πλευράς στις σχετικές αποφάσεις.



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«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως οι ενεργειακοί πόροι, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, η ασφάλεια, οι εμπορικοί δρόμοι και η περιφερειακή συνεργασία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η βούληση και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού», δήλωσε.



Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι στους συγκεκριμένους τομείς οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν την ίδια κυριαρχία με την ελληνοκυπριακή πλευρά.



«Εμείς δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός. Ωστόσο, δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματα του δικού μας λαού, να παραβλεφθεί η βούλησή του και να διαμορφωθεί το μέλλον του από άλλους», ανέφερε.



Μήνυμα ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό , αλλά ούτε θα αποδεχθούν μια νέα διαδικασία χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό προς τη λύση, έστειλε ο Τουφάν Έρχιουρμαν , μιλώντας στην κατεχόμενη Λευκωσία , κατά τις εκδηλώσεις για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επέμεινε στην πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν υπήρξαν ποτέ μειονότητα και δεν πρόκειται να αποδεχθούν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.«Ο τουρκοκυπριακός λαός μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ποτέ η πλευρά που έφυγε από κανένα τραπέζι. Ούτε και θα γίνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή στις συνομιλίες δεν μπορεί να σημαίνει εγκλωβισμό σε μια ατέρμονη διαδικασία.Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιθυμεί την έναρξη μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας με πραγματικές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.«Η επιθυμία μας δεν είναι απλώς να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιθυμία μας είναι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα έχει πιθανότητα λύσης, θα διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, θα στοχεύει στην επίτευξη αποτελέσματος και θα λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τη βούληση των πλευρών», δήλωσε.Παράλληλα, ανέφερε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει αναπτύξει διπλωματική δραστηριότητα, σε πλήρη συνεννόηση με την Τουρκία, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.«Αν υπάρχει τραπέζι, ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εκεί. Αλλά το τραπέζι πρέπει να στοχεύει στη λύση. Και έξω από το τραπέζι υπάρχει ένας κόσμος για εμάς», σημείωσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στα ζητήματα ενέργειας, υδρογονανθράκων, θαλάσσιων ζωνών, ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, διεκδικώντας συμμετοχή της τουρκοκυπριακής πλευράς στις σχετικές αποφάσεις.Όπως υποστήριξε, οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαιώματά τους δεν εξαρτώνται από την καλή θέληση οποιουδήποτε.«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως οι ενεργειακοί πόροι, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, η ασφάλεια, οι εμπορικοί δρόμοι και η περιφερειακή συνεργασία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η βούληση και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού», δήλωσε.Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι στους συγκεκριμένους τομείς οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν την ίδια κυριαρχία με την ελληνοκυπριακή πλευρά.«Εμείς δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός. Ωστόσο, δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματα του δικού μας λαού, να παραβλεφθεί η βούλησή του και να διαμορφωθεί το μέλλον του από άλλους», ανέφερε.

Διεθνείς επαφές Ο Έρχιουρμαν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη διεθνή κοινότητα.



Υποστήριξε ότι οι νέοι Τουρκοκύπριοι πρέπει να έχουν δυνατότητες συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, οι επιστήμονες να δραστηριοποιούνται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στο διεθνές εμπόριο.



Χαρακτήρισε άδικη τη συνεχιζόμενη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογική η επιβολή περιορισμών λόγω του τόπου γέννησης.



Ανέφερε ακόμη ότι, με τη στήριξη της Τουρκίας, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει τις προσπάθειες διεθνούς εκπροσώπησής της στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας.



Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε τις επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Διαφορετικές προσεγγίσεις Οι δηλώσεις Έρχιουρμαν έγιναν την ίδια ημέρα που ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε, με επιστολή του προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται στη συνύπαρξη δύο κρατών.



Ο Ερντογάν κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις.



Η τουρκική θέση περί δύο κρατών βρίσκεται εκτός του πλαισίου λύσης που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων αποτελεί βασική παράμετρο της προβλεπόμενης δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.



Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται νέες προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.



Στη συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, συμφώνησαν να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, με προοπτική νέα συνάντηση υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες.



Παρέλαση στα κατεχόμενα Η ομιλία του Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποιήθηκε πριν από τη στρατιωτική παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ψευδοκράτους και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Τουρκίας.



Την Άγκυρα εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και οι αρχηγοί των τριών κλάδων των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Στην παρέλαση συμμετείχε η οθωμανική στρατιωτική μπάντα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ενώ πάνω από την κατεχόμενη Λευκωσία πέταξαν αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Τουρκικά Αστέρια».



Τρία πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται επίσης στα λιμάνια της κατεχόμενης Κερύνειας και της Αμμοχώστου.



Από τις εκδηλώσεις απουσίαζε και φέτος ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, ενώ παρέστη ο επίσης πρώην ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.



Η επέτειος αφορά τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983, την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε με το ψήφισμα 541, χαρακτηρίζοντάς την νομικά άκυρη και καλώντας όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία.



Μέχρι σήμερα, η Τουρκία παραμένει το μοναδικό κράτος που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος.