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Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο, τον δάγκωσε σε χέρια και πόδια
Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο, τον δάγκωσε σε χέρια και πόδια
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο Φαιστού
Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στις Μοίρες Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε στον άνδρα, σκίζοντας τα ρούχα του και προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα από δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια.
Ο τραυματίας, αιμορραγώντας και σε κατάσταση σοκ, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε στον άνδρα, σκίζοντας τα ρούχα του και προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα από δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια.
Ο τραυματίας, αιμορραγώντας και σε κατάσταση σοκ, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
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