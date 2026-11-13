Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο, τον δάγκωσε σε χέρια και πόδια
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Σκύλος Κρήτη

Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο, τον δάγκωσε σε χέρια και πόδια

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο Φαιστού

Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο, τον δάγκωσε σε χέρια και πόδια
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στις Μοίρες Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε στον άνδρα, σκίζοντας τα ρούχα του και προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα από δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια.

Ο τραυματίας, αιμορραγώντας και σε κατάσταση σοκ, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης