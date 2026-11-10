Απόδραση κρατούμενου από το αστυνομικό τμήμα Πειραιά, συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί
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Απόδραση κρατούμενου από το αστυνομικό τμήμα Πειραιά, συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί

Ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει ενώ φορούσε χειροπέδες - Είχε συλληφθεί για αρπαγές αλυσίδων

Απόδραση κρατούμενου από το αστυνομικό τμήμα Πειραιά, συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από το Αστυνομικό Τμήμα στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει ενώ φορούσε χειροπέδες, την ώρα που επέστρεφε από τα δικαστήρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε συλληφθεί για αρπαγές αλυσίδων και είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Κατά την επιστροφή του προς το αστυνομικό τμήμα, ο κρατούμενος κατάφερε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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