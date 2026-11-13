Προφυλακίστηκαν οι δύο αλλοδαποί για εκβίαση επιχειρηματία στη Ρόδο
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Προφυλακίστηκαν οι δύο αλλοδαποί για εκβίαση επιχειρηματία στη Ρόδο

Οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν από τον επιχειρηματία την επιστροφή 23.700 ευρώ, με απειλές κατά της ζωής του

Προφυλακίστηκαν οι δύο αλλοδαποί για εκβίαση επιχειρηματία στη Ρόδο
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους σήμερα το απόγευμα ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 56 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος επιχειρηματία του νησιού.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αστική διαφορά από προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους.

Η υπόθεση αφορά την εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού σε τουριστικό κατάλυμα ιδιοκτησίας του 56χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν από τον επιχειρηματία την επιστροφή 23.700 ευρώ, με απειλές κατά της ζωής του.

Έπειτα από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση. Ο 37χρονος συνελήφθη κατά την παραλαβή 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο.

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