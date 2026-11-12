Δύο συλλήψεις για εκβιασμό επιχειρηματία στη Ρόδο, ζητούσαν 23.700 ευρώ με απειλές θανάτου
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Δύο συλλήψεις για εκβιασμό επιχειρηματία στη Ρόδο, ζητούσαν 23.700 ευρώ με απειλές θανάτου

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση

Δύο συλλήψεις για εκβιασμό επιχειρηματία στη Ρόδο, ζητούσαν 23.700 ευρώ με απειλές θανάτου
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Δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 37 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Ρόδο, κατηγορούμενοι για εκβίαση ιδιοκτήτη επιχείρησης, από τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, απαιτούσαν 23.700 ευρώ με απειλές κατά της ζωής του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι απαιτήσεις εκδηλώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, με αφορμή προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία της επιχείρησης του 56χρονου με εκείνη του καταγγέλλοντος και αφορούσαν επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί. Ο 37χρονος φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα τα γραφεία του επιχειρηματία, ενεργώντας κατ’ εντολή του 56χρονου, και να απαίτησε την καταβολή του ποσού, απειλώντας τη ζωή του.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προσημείωσαν 4.000 ευρώ, τα οποία ο ιδιοκτήτης παρέδωσε στον 37χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση. Κατά την παραλαβή των χρημάτων επενέβησαν και τον συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 56χρονος.

Στην κατοχή τους και σε χώρους όπου διέμεναν ή χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο τύπου μπέιζμπολ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Δύο συλλήψεις για εκβιασμό επιχειρηματία στη Ρόδο, ζητούσαν 23.700 ευρώ με απειλές θανάτου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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