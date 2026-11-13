«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με όλους»: Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Δήμα για υπόθεση ντόπινγκ αθλήτριας το 2018
«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με όλους»: Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Δήμα για υπόθεση ντόπινγκ αθλήτριας το 2018
Ο 58χρονος προπονητής, που συνελήφθη για φερόμενη χορήγηση αναβολικών σε αθλητές, είχε βρεθεί στο επίκεντρο και παλαιότερης υπόθεσης – Τότε αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με αθλήτρια που είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο ντόπινγκ
Στο επίκεντρο υπόθεσης ντόπινγκ είχε βρεθεί και το 2018 ο Οδυσσέας Δήμας, όταν αθλήτρια εντοπίστηκε θετική σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, στο πλαίσιο αγωνιστικής συνάντησης εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την πρόκριση στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Με έγγραφό της, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) είχε ενημερώσει την αθλήτρια και τον σύλλογό της για το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα στο πρώτο δείγμα ούρων που είχε ληφθεί κατά τον έλεγχο ντόπινγκ.
Τότε, ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος ήταν βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Κωνσταντινίδη, είχε παρέμβει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την προπόνηση της συγκεκριμένης αθλήτριας.
Σε δηλώσεις του τοτε, είχε αναφέρει ότι η αθλήτρια ασχολούνταν κυρίως με το crossfit, δεν ήταν αθλήτρια της άρσης βαρών και δεν προπονούνταν μαζί του, αλλά βοηθούσε τον σύλλογο.
Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε σε αγώνα στο εξωτερικό, αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αθλητών για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων.
«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό. Όλοι θα περνάνε από έλεγχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις να είναι καθαροί από απαγορευμένες ουσίες.
Η υπόθεση του 2018 επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τη σημερινή σύλληψη του 58χρονου προπονητή, στο πλαίσιο της νέας έρευνας για τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.
Με έγγραφό της, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) είχε ενημερώσει την αθλήτρια και τον σύλλογό της για το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα στο πρώτο δείγμα ούρων που είχε ληφθεί κατά τον έλεγχο ντόπινγκ.
Τότε, ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος ήταν βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Κωνσταντινίδη, είχε παρέμβει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την προπόνηση της συγκεκριμένης αθλήτριας.
Σε δηλώσεις του τοτε, είχε αναφέρει ότι η αθλήτρια ασχολούνταν κυρίως με το crossfit, δεν ήταν αθλήτρια της άρσης βαρών και δεν προπονούνταν μαζί του, αλλά βοηθούσε τον σύλλογο.
Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε σε αγώνα στο εξωτερικό, αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αθλητών για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων.
«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό. Όλοι θα περνάνε από έλεγχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις να είναι καθαροί από απαγορευμένες ουσίες.
Η υπόθεση του 2018 επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τη σημερινή σύλληψη του 58χρονου προπονητή, στο πλαίσιο της νέας έρευνας για τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.
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