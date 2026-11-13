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Το εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το κόκπιτ από τους ελιγμούς της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Καλαμάτα
Το εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το κόκπιτ από τους ελιγμούς της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Καλαμάτα
Το βίντεο είναι από την πτήση που έκανε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan IΙ με χειριστή τον Σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο
Την ευκαιρία να βρεθεί κανείς μέσα στο κόκπιτ του αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας δίνει βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram.
Το βίντεο είναι από την πτήση που έκανε πάνω από την Καλαμάτα το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan IΙ με χειριστή τον Σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συμμετοχή δύο ομάδων αεροπορικών επιδείξεων.
Ο Σμηναγός (Ι) Ανδρέας Σταυρόπουλος εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2008. Το 2014, τοποθετήθηκε στην 120ΠΕΑ/361ΜΕΑ ως Εκπαιδευτής Πτήσεων σε αεροσκάφη Τ-6Α. Έχει περισσότερες από 3200 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 2900 είναι σε αεροσκάφη Τ-6Α.
H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A δημιουργήθηκε το 2005 στo πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Αεροπορικής Επίδειξης «Αρχάγγελος», συνεχίζοντας την ένδοξη ιστορία των ακροβατικών σμηνών της ΠΑ: «Καρέ των Άσσων», «Acro Team», «Ελληνική Φλόγα», «Νέα Ελληνική Φλόγα» και μετά από απουσία από τους Ελληνικούς ουρανούς για διάστημα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.
Μετά από συνεννοήσεις με την Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία αφίχθηκαν στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, δύο Αμερικανοί εκπαιδευτές, ο Σμηναγός Jeff Stift εκπαιδευτής της Ομάδας Επιδείξεων της Δυτικής Ακτής-West Coast Demo Team και ο Σμηναγός Eric Mc Umber Αξιωματικός Παρατηρητής Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους της Ομάδας Επιδείξεων της Ανατολικής Ακτής- East Coast Demo Team της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν πέντε Ιπτάμενοι Αξιωματικοί προερχόμενοι από την 361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος. Οι δύο Ιπτάμενοι που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση του πτητικού προγράμματος επίδειξης ήταν ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος και ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης.
Το βίντεο είναι από την πτήση που έκανε πάνω από την Καλαμάτα το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan IΙ με χειριστή τον Σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συμμετοχή δύο ομάδων αεροπορικών επιδείξεων.
Ο Σμηναγός (Ι) Ανδρέας Σταυρόπουλος εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2008. Το 2014, τοποθετήθηκε στην 120ΠΕΑ/361ΜΕΑ ως Εκπαιδευτής Πτήσεων σε αεροσκάφη Τ-6Α. Έχει περισσότερες από 3200 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 2900 είναι σε αεροσκάφη Τ-6Α.
Η ιστορία της ομάδας Δαίδαλος
H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A δημιουργήθηκε το 2005 στo πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Αεροπορικής Επίδειξης «Αρχάγγελος», συνεχίζοντας την ένδοξη ιστορία των ακροβατικών σμηνών της ΠΑ: «Καρέ των Άσσων», «Acro Team», «Ελληνική Φλόγα», «Νέα Ελληνική Φλόγα» και μετά από απουσία από τους Ελληνικούς ουρανούς για διάστημα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μετά από συνεννοήσεις με την Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία αφίχθηκαν στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, δύο Αμερικανοί εκπαιδευτές, ο Σμηναγός Jeff Stift εκπαιδευτής της Ομάδας Επιδείξεων της Δυτικής Ακτής-West Coast Demo Team και ο Σμηναγός Eric Mc Umber Αξιωματικός Παρατηρητής Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους της Ομάδας Επιδείξεων της Ανατολικής Ακτής- East Coast Demo Team της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν πέντε Ιπτάμενοι Αξιωματικοί προερχόμενοι από την 361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος. Οι δύο Ιπτάμενοι που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση του πτητικού προγράμματος επίδειξης ήταν ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος και ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2005, ολοκληρώθηκε στις 16 Αυγούστου 2005 και περιλάμβανε 18 πτήσεις Συγκυβέρνησης και 12 πτήσεις Μόνος ενώ το σύνολο ωρών που απαιτήθηκαν ήταν 20,8 ώρες.
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου του 2005 η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια αεροπορική επίδειξη στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στο αεροδρόμιο Τανάγρας, στη Διεθνή Αεροπορική Επίδειξη «Αρχάγγελος», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τους Προστάτες της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου του 2005 η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια αεροπορική επίδειξη στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στο αεροδρόμιο Τανάγρας, στη Διεθνή Αεροπορική Επίδειξη «Αρχάγγελος», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τους Προστάτες της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
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