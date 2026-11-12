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Οικογενειακή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις Αχαρνές, τρεις συλλήψεις
Οικογενειακή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις Αχαρνές, τρεις συλλήψεις
Κατασχέθηκαν 151 ναρκωτικά δισκία, ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1.307 ευρώ
Συνελήφθησαν τρία άτομα 20, 31 και 46 ετών με συγγενική σχέση μεταξύ τους, που διακινούσαν ναρκωτικά, έχοντας ως ορμητήριο οικία σε οικισμό των Αχαρνών στην Αττική.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αχαρνών, αναφορικά με τρία άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή των Αχαρνών, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αχαρνών, αναφορικά με τρία άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή των Αχαρνών, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 151 ναρκωτικά δισκία,
- ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των 1.307 ευρώ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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