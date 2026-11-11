Κύπρος: Πρόστιμο €10.000 σε δικηγόρο για σεξιστικό σχόλιο σχετικά με το εσώρουχο μαθήτριας

Ο δικηγόρος είχε σχολιάσει δημόσια την εμφάνιση της μαθήτριας σε σχολική εκδήλωση στην Πάφο το 2021 – Επέμεινε ότι «είπε την αλήθεια» και επικαλέστηκε την ελευθερία του λόγου, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο τον έκρινε ένοχο





Η υπόθεση χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο δικηγόρος, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως εκπρόσωπος τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, παρακολούθησε τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου.





Ο δικηγόρος ενοχλήθηκε από την εμφάνιση μιας μαθήτριας και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις παρατηρήσεις του μέσω Facebook, σχολιάζοντας ακόμη και το εσώρουχό της.



Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις Στην ανάρτησή του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η μαθήτρια εμφανίστηκε στην εκδήλωση φορώντας λευκό φόρεμα, μέσα από το οποίο, κατά τον ίδιο, διακρινόταν το εσώρουχό της.







Η ανάρτησή του:



«Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα... Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα βρε, ένα (1) πλάσμα, να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα (1); Πραγματικά έμεινα άφωνος».



Το σχόλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο μεταξύ πολιτών όσο και στον δικηγορικό κόσμο. Ακολούθησε καταγγελία στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ ο δικηγόρος διέγραψε την ανάρτησή του έπειτα από μία έως τρεις ημέρες.



«Είπα την αλήθεια», υποστήριξε Παρά την πειθαρχική διαδικασία που ακολούθησε, ο δικηγόρος δεν ανασκεύασε όσα είχε γράψει.



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Επέμεινε ότι η ανάρτησή του ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και ότι στόχος του ήταν να επισημάνει στους διοργανωτές την ανάγκη να αποτρέπονται ανάλογες εμφανίσεις στο μέλλον.



Απευθυνόμενος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διερωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τιμωρηθεί επειδή εξέφρασε δημόσια την άποψή του.

Επικαλέστηκε μάλιστα την ελευθερία του λόγου, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης πρέπει να προστατεύεται ακόμη και όταν οι απόψεις που διατυπώνονται προκαλούν αντιδράσεις.



Πρόστιμο €10.000 και επίπληξη επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε δικηγόρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος μαθήτριας που συμμετείχε σε δημόσια εκδήλωση στην Πάφο Η υπόθεση χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο δικηγόρος, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως εκπρόσωπος τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, παρακολούθησε τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου.Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές του Μουσικού Λυκείου, οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.Ο δικηγόρος ενοχλήθηκε από την εμφάνιση μιας μαθήτριας και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις παρατηρήσεις του μέσω Facebook, σχολιάζοντας ακόμη και το εσώρουχό της.Στην ανάρτησή του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η μαθήτρια εμφανίστηκε στην εκδήλωση φορώντας λευκό φόρεμα, μέσα από το οποίο, κατά τον ίδιο, διακρινόταν το εσώρουχό της.Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί κανείς από τους υπευθύνους δεν της υπέδειξε ότι η εμφάνισή της ήταν ακατάλληλη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.«Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα... Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα βρε, ένα (1) πλάσμα, να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα (1); Πραγματικά έμεινα άφωνος».Το σχόλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο μεταξύ πολιτών όσο και στον δικηγορικό κόσμο. Ακολούθησε καταγγελία στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ ο δικηγόρος διέγραψε την ανάρτησή του έπειτα από μία έως τρεις ημέρες.Παρά την πειθαρχική διαδικασία που ακολούθησε, ο δικηγόρος δεν ανασκεύασε όσα είχε γράψει.Κατά την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής, υποστήριξε ότι η εμφάνιση της μαθήτριας ήταν απαράδεκτη, ιδιαίτερα επειδή συμμετείχε σε εκδήλωση όπου παρουσιάζονταν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.Επέμεινε ότι η ανάρτησή του ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και ότι στόχος του ήταν να επισημάνει στους διοργανωτές την ανάγκη να αποτρέπονται ανάλογες εμφανίσεις στο μέλλον.Απευθυνόμενος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διερωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τιμωρηθεί επειδή εξέφρασε δημόσια την άποψή του.Επικαλέστηκε μάλιστα την ελευθερία του λόγου, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης πρέπει να προστατεύεται ακόμη και όταν οι απόψεις που διατυπώνονται προκαλούν αντιδράσεις.

Τι αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον δικηγόρο για συμπεριφορά ασυμβίβαστη με το επάγγελμά του.



Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποχρεώσεις των δικηγόρων δεν περιορίζονται στην άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, αλλά επεκτείνονται και στη δημόσια συμπεριφορά τους.



Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο δικηγόρος είχε προβεί στην επίμαχη ανάρτηση ενώ εκπροσωπούσε θεσμικά τον δικηγορικό κόσμο.



Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επισήμανε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις που εμπεριέχουν σεξιστικά στοιχεία ή αναπαράγουν στερεότυπα μπορούν να οδηγήσουν σε προσβολή, στιγματισμό και εκφοβισμό, ιδιαίτερα όταν αφορούν ανήλικα πρόσωπα.



Τόνισε επίσης ότι τέτοιες συμπεριφορές αντιβαίνουν στις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών, τις οποίες οι δικηγόροι έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να προστατεύουν.



Η έλλειψη μεταμέλειας και η καθυστέρηση Η ενοχή του δικηγόρου αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η ποινή επιβλήθηκε στις 9 Νοεμβρίου.



Κατά τον καθορισμό της ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεκτίμησε τη σοβαρότητα του παραπτώματος και την πλήρη απουσία μεταμέλειας.



Παράλληλα, έλαβε υπόψη ότι είχαν παρέλθει πέντε χρόνια από το περιστατικό και ότι μέρος της καθυστέρησης οφειλόταν στην αναστολή της αρχικής πειθαρχικής διαδικασίας, για την οποία ο εγκαλούμενος δεν έφερε ευθύνη.



Επίσης, συνεκτιμήθηκε ότι ο δικηγόρος δεν κατέχει πλέον κάποιο αξίωμα.



Τελικώς, αποφασίστηκε η επιβολή επίπληξης και χρηματικού προστίμου €10.000.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος είχε αρχικά αντιμετωπίσει πέντε πειθαρχικές κατηγορίες. Οι τρεις πρώτες δεν προωθήθηκαν από την κατηγορούσα αρχή, ενώ για την τέταρτη, η οποία αφορούσε διαφορετικό ζήτημα, αθωώθηκε. Η καταδίκη του αφορά αποκλειστικά την πέμπτη κατηγορία, για το σεξιστικό σχόλιο σε βάρος της μαθήτριας.