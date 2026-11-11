Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, επτά θάνατοι από την αρχή του 2026
Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, επτά θάνατοι από την αρχή του 2026
Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Σιάτιστας και στην Εγνατία Οδό, μετά τον Πολύμυλο
Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία, έπειτα από συγκρούσεις με διερχόμενα οχήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Σιάτιστας και το δεύτερο στην Εγνατία Οδό, μετά τον Πολύμυλο.
Με τα δύο νέα περιστατικά, οι νεκρές αρκούδες στην περιοχή από την αρχή του 2026 ανέρχονται σε τουλάχιστον επτά, με τα αίτια θανάτου να περιλαμβάνουν τροχαία, πυροβολισμούς και δηλητηριασμένα δολώματα.
Τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για τη διέλευση άγριων ζώων.
Με τα δύο νέα περιστατικά, οι νεκρές αρκούδες στην περιοχή από την αρχή του 2026 ανέρχονται σε τουλάχιστον επτά, με τα αίτια θανάτου να περιλαμβάνουν τροχαία, πυροβολισμούς και δηλητηριασμένα δολώματα.
Τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για τη διέλευση άγριων ζώων.
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