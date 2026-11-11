Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, επτά θάνατοι από την αρχή του 2026
ΕΛΛΑΔΑ
Δυτική Μακεδονία Αρκούδες

Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, επτά θάνατοι από την αρχή του 2026

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Σιάτιστας και στην Εγνατία Οδό, μετά τον Πολύμυλο

Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα στη Δυτική Μακεδονία, επτά θάνατοι από την αρχή του 2026
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία, έπειτα από συγκρούσεις με διερχόμενα οχήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Σιάτιστας και το δεύτερο στην Εγνατία Οδό, μετά τον Πολύμυλο.

Με τα δύο νέα περιστατικά, οι νεκρές αρκούδες στην περιοχή από την αρχή του 2026 ανέρχονται σε τουλάχιστον επτά, με τα αίτια θανάτου να περιλαμβάνουν τροχαία, πυροβολισμούς και δηλητηριασμένα δολώματα.

Τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για τη διέλευση άγριων ζώων.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης