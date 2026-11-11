Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο
Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:35 σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραϊλά
Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια έβαλαν άγνωστοι τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, σε είσοδο πολυκατοικίας κοντά στο Πεδίον του Άρεως.
Συγκεκριμένα ο εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία, είχε τοποθετηθεί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραϊλά.
Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία της εισόδου του κτιρίου.
Συγκεκριμένα ο εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία, είχε τοποθετηθεί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραϊλά.
Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία της εισόδου του κτιρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα