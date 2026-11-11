Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο
ΕΛΛΑΔΑ
Γκαζάκια Λεωφόρος Αλεξάνδρας Εμπρηστικός μηχανισμός Έκρηξη

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:35 σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραϊλά

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο
Κώστας Στάμου
Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια έβαλαν άγνωστοι τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, σε είσοδο πολυκατοικίας κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Συγκεκριμένα ο εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία, είχε τοποθετηθεί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραϊλά.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία της εισόδου του κτιρίου.

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο
Κώστας Στάμου

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