Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο τέταρτος δράστης της ληστείας σε βάρος 21χρονου στο Μοναστηράκι, βίντεο
Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο τέταρτος δράστης της ληστείας σε βάρος 21χρονου στο Μοναστηράκι, βίντεο
Το θύμα κατήγγειλε σε αστυνομικούς της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ ότι είχε πέσει θύμα ληστείας, με τους δράστες να του αφαιρούν μια ζακέτα και μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό
Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο τέταρτος δράστης της άγριας ληστείας σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι.
Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ που μαζί με συνάδελφό του συνέλαβε τους άλλους τρεις εμπλεκόμενους περιγράφει καρέ καρέ την επιχείρηση που ακολούθησε αμέσως μετά την επίθεση.
Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, οι δύο ένστολοι βρίσκονταν στην αποβάθρα του σταθμού όταν τους προσέγγισε ο νεαρός, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα. Ένας από τους δράστες συνελήφθη άμεσα, ενώ οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν με συρμό του μετρό, πριν ακινητοποιηθούν από τους αστυνομικούς.
«Συνεχώς μας λένε για άτομα που τραβάνε αλυσίδες και προσπαθούμε να προειδοποιούμε τους επιβάτες», λέει ο αστυνομικός.
Δείτε βίντεο
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή μίας εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με προηγούμενες ληστείες που είχαν γίνει με την απειλή μαχαιριού.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη της δράσης του σχεδίου «Αριάδνη» στις 19 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 136. 987 ελέγχους στο μετρό, από τους οποίους προέκυψαν 1.763 συλλήψεις, εκ των οποίων 216 αφορούν σε κλοπές και ληστείες.
Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ που μαζί με συνάδελφό του συνέλαβε τους άλλους τρεις εμπλεκόμενους περιγράφει καρέ καρέ την επιχείρηση που ακολούθησε αμέσως μετά την επίθεση.
Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, οι δύο ένστολοι βρίσκονταν στην αποβάθρα του σταθμού όταν τους προσέγγισε ο νεαρός, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα. Ένας από τους δράστες συνελήφθη άμεσα, ενώ οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν με συρμό του μετρό, πριν ακινητοποιηθούν από τους αστυνομικούς.
«Συνεχώς μας λένε για άτομα που τραβάνε αλυσίδες και προσπαθούμε να προειδοποιούμε τους επιβάτες», λέει ο αστυνομικός.
Δείτε βίντεο
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή μίας εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με προηγούμενες ληστείες που είχαν γίνει με την απειλή μαχαιριού.
Κλεμμένα κινητά τηλέφωνα στην κατοχή του
Σημειώνεται ότι από την έναρξη της δράσης του σχεδίου «Αριάδνη» στις 19 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 136. 987 ελέγχους στο μετρό, από τους οποίους προέκυψαν 1.763 συλλήψεις, εκ των οποίων 216 αφορούν σε κλοπές και ληστείες.
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