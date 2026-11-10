Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τρεις οι δράστες, έφυγαν με λεία περίπου 60.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Διάρρηξη Κοσμηματοπωλείο Διαρρήκτες δράστες

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τρεις οι δράστες, έφυγαν με λεία περίπου 60.000 ευρώ

Μετά τη διαφυγή τους οι τρεις κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τρεις οι δράστες, έφυγαν με λεία περίπου 60.000 ευρώ
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Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr η διάρρηξη σημειώθηκε στις 3:55, με τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα, να αρπάζουν κοσμήματα και στη συνέχεια να διαφεύγουν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις διαρρήκτες κατάφεραν να πάρουν μόνο ό,τι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες, με την αξία των λείας του να υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τρεις δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο .

Χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Μετά τη διαφυγή τους οι διαρρήκτες έβαλαν φωτιά και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.
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