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Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τρεις οι δράστες, έφυγαν με λεία περίπου 60.000 ευρώ
Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τρεις οι δράστες, έφυγαν με λεία περίπου 60.000 ευρώ
Μετά τη διαφυγή τους οι τρεις κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν
Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr η διάρρηξη σημειώθηκε στις 3:55, με τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα, να αρπάζουν κοσμήματα και στη συνέχεια να διαφεύγουν.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις διαρρήκτες κατάφεραν να πάρουν μόνο ό,τι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες, με την αξία των λείας του να υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες τρεις δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο .
Χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.
Μετά τη διαφυγή τους οι διαρρήκτες έβαλαν φωτιά και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr η διάρρηξη σημειώθηκε στις 3:55, με τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα, να αρπάζουν κοσμήματα και στη συνέχεια να διαφεύγουν.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις διαρρήκτες κατάφεραν να πάρουν μόνο ό,τι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες, με την αξία των λείας του να υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες τρεις δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο .
Χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.
Μετά τη διαφυγή τους οι διαρρήκτες έβαλαν φωτιά και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.
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