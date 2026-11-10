Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ελληνική πόλη επιστρατεύει δορυφόρους και Τεχνητή Νοημοσύνη για να προβλέπει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα
Ελληνική πόλη επιστρατεύει δορυφόρους και Τεχνητή Νοημοσύνη για να προβλέπει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα
Η Καρδίτσα επιλέχθηκε ως βασική πιλοτική πόλη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPACE4CULT – Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι λέει ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος για την εφαρμογή της στην καθημερινότητα των πολιτών
Σε ένα πρόσφατα εγκεκριμένο έργο του προγράμματος Horizon Europe, με τίτλο SPACE4CULT, συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας, ένα έργο που ενώνει εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία και το Βέλγιο και έχει στόχο να καταστήσει τις ευρωπαϊκές διαστημικές τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο προσιτές και χρήσιμες στις τοπικές αρχές.
Η Καρδίτσα θα αποτελέσει βασική πιλοτική πόλη αστικής κλίμακας.
Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, σύμφωνα με την δημοτική αρχή, θα δοκιμαστεί μια νέα πλατφόρμα υποστήριξης αποφάσεων, η οποία θα συνδυάζει δεδομένα Παρατήρησης Γης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, υπηρεσίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες κινητικότητας και τοπικά δημοτικά δεδομένα. Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και προγνωστικής ανάλυσης, η πλατφόρμα σχεδιάζεται ώστε να βοηθά τους δήμους να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα πριν αυτά γίνουν σοβαρότερα.
Για παράδειγμα, αναφέρεται από τον Δήμο Καρδίτσας, θα μπορούσε να βοηθήσει να κατανοούμε καλύτερα τις κυκλοφοριακές ροές, να εντοπίζουμε περιοχές εκτεθειμένες σε ακραίες αστικές θερμοκρασίες και να αξιολογούμε τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Θα υποστηρίζει επίσης το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του δήμου.
«Αυτό που κάνει την πρωτοβουλία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεν είναι απλώς η ίδια η τεχνολογία. Είναι η δυνατότητα μετάβασης από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων στην προληπτική διακυβέρνηση. Αντί να αντιδρούμε μόνο αφού παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, θέλουμε να μπορούμε να προβλέπουμε κινδύνους, να εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις και να λαμβάνουμε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις», σημειώνει ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε την Βιέννη ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση.
Ο δήμαρχος εκπροσώπησε την περιοχή αλλά και τη χώρα μας και τοποθετήθηκε πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη πάντα σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βεβαίως, το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και τα εργαλεία του θα πρέπει να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του δήμου, διευκρινίζεται από τον Δήμο Καρδίτσας. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας είναι τόσο σημαντική για πόλεις όπως η Καρδίτσα.
Γίνεται ενεργός εταίρος στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μας. Αποκτά επίσης γνώση, εμπειρία και συνεργασίες που μπορούν να ωφελήσουν τον δήμο πολύ πέρα από τη διάρκεια ενός μεμονωμένου έργου.
Μιλώντας ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει: «Πρόσφατα στο παγκόσμιο συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση και την τοπική διακυβέρνηση που έγινε στη Βιέννη, αναφέρθηκα σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Καρδίτσα.
Πρόκειται για το SPACE4CULT το οποίο όταν τεθεί σε εφαρμογή θα αξιοποιεί μια σειρά από τοπικά δεδομένα και αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη θα "προτείνει" λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καρδίτσας. Το πρόγραμμα φυσικά δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τον σημερινό τρόπο λήψης αποφάσεων αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβουλευτικά για υπάρχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι μας ή και για ζητήματα που με βάση τα δεδομένα φαίνεται πως θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον. Έτσι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επίλυσή τους. Στην πράξη, λοιπόν, θα εφαρμόσουμε το «Κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν».
Ως εκπρόσωπος ενός μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκού δήμου, η δημοτική αρχή είναι πεπεισμένη ότι πόλεις - όπως η Καρδίτσα - μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
«Μπορεί να μην έχει την κλίμακα των μεγάλων πρωτευουσών, διαθέτει όμως κάτι εξίσου πολύτιμο: άμεση γνώση των τοπικών κοινωνιών, στενή σχέση με τους πολίτες και τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε λύσεις σε πραγματικές συνθήκες.Φιλοδοξία δεν είναι απλώς να γίνουμε μια "εξυπνότερη πόλη". Είναι να γίνει μια πόλη που λαμβάνει πιο έξυπνες αποφάσεις, εξυπηρετεί καλύτερα τους ανθρώπους της και προετοιμάζεται αποτελεσματικότερα για το μέλλον», τονίζει ο δήμαρχος.
Η Καρδίτσα θα αποτελέσει βασική πιλοτική πόλη αστικής κλίμακας.
Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, σύμφωνα με την δημοτική αρχή, θα δοκιμαστεί μια νέα πλατφόρμα υποστήριξης αποφάσεων, η οποία θα συνδυάζει δεδομένα Παρατήρησης Γης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, υπηρεσίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες κινητικότητας και τοπικά δημοτικά δεδομένα. Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και προγνωστικής ανάλυσης, η πλατφόρμα σχεδιάζεται ώστε να βοηθά τους δήμους να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα πριν αυτά γίνουν σοβαρότερα.
Για παράδειγμα, αναφέρεται από τον Δήμο Καρδίτσας, θα μπορούσε να βοηθήσει να κατανοούμε καλύτερα τις κυκλοφοριακές ροές, να εντοπίζουμε περιοχές εκτεθειμένες σε ακραίες αστικές θερμοκρασίες και να αξιολογούμε τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Θα υποστηρίζει επίσης το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του δήμου.
«Αυτό που κάνει την πρωτοβουλία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεν είναι απλώς η ίδια η τεχνολογία. Είναι η δυνατότητα μετάβασης από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων στην προληπτική διακυβέρνηση. Αντί να αντιδρούμε μόνο αφού παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, θέλουμε να μπορούμε να προβλέπουμε κινδύνους, να εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις και να λαμβάνουμε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις», σημειώνει ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε την Βιέννη ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση.
Ο δήμαρχος εκπροσώπησε την περιοχή αλλά και τη χώρα μας και τοποθετήθηκε πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη πάντα σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βεβαίως, το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και τα εργαλεία του θα πρέπει να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του δήμου, διευκρινίζεται από τον Δήμο Καρδίτσας. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας είναι τόσο σημαντική για πόλεις όπως η Καρδίτσα.
Γίνεται ενεργός εταίρος στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μας. Αποκτά επίσης γνώση, εμπειρία και συνεργασίες που μπορούν να ωφελήσουν τον δήμο πολύ πέρα από τη διάρκεια ενός μεμονωμένου έργου.
Μιλώντας ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει: «Πρόσφατα στο παγκόσμιο συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση και την τοπική διακυβέρνηση που έγινε στη Βιέννη, αναφέρθηκα σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Καρδίτσα.
Πρόκειται για το SPACE4CULT το οποίο όταν τεθεί σε εφαρμογή θα αξιοποιεί μια σειρά από τοπικά δεδομένα και αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη θα "προτείνει" λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καρδίτσας. Το πρόγραμμα φυσικά δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τον σημερινό τρόπο λήψης αποφάσεων αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβουλευτικά για υπάρχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι μας ή και για ζητήματα που με βάση τα δεδομένα φαίνεται πως θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον. Έτσι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επίλυσή τους. Στην πράξη, λοιπόν, θα εφαρμόσουμε το «Κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν».
Ως εκπρόσωπος ενός μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκού δήμου, η δημοτική αρχή είναι πεπεισμένη ότι πόλεις - όπως η Καρδίτσα - μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
«Μπορεί να μην έχει την κλίμακα των μεγάλων πρωτευουσών, διαθέτει όμως κάτι εξίσου πολύτιμο: άμεση γνώση των τοπικών κοινωνιών, στενή σχέση με τους πολίτες και τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε λύσεις σε πραγματικές συνθήκες.Φιλοδοξία δεν είναι απλώς να γίνουμε μια "εξυπνότερη πόλη". Είναι να γίνει μια πόλη που λαμβάνει πιο έξυπνες αποφάσεις, εξυπηρετεί καλύτερα τους ανθρώπους της και προετοιμάζεται αποτελεσματικότερα για το μέλλον», τονίζει ο δήμαρχος.
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