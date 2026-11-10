Ελληνική πόλη επιστρατεύει δορυφόρους και Τεχνητή Νοημοσύνη για να προβλέπει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα

Η Καρδίτσα επιλέχθηκε ως βασική πιλοτική πόλη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPACE4CULT – Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι λέει ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος για την εφαρμογή της στην καθημερινότητα των πολιτών