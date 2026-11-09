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Χριστούγεννα από τον Νοέμβριο στην Αθήνα: Άρχισε ο στολισμός στην πλατεία Συντάγματος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χριστούγεννα από τον Νοέμβριο στην Αθήνα: Άρχισε ο στολισμός στην πλατεία Συντάγματος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνεργεία τοποθετούν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στα δέντρα της πλατείας, ενώ ακόμη δεν έχει στηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές Νοεμβρίου, ωστόσο η Αθήνα έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με τις προετοιμασίες για τον εορταστικό στολισμό της πρωτεύουσας να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες.
Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, ειδικό συνεργείο ξεκίνησε τις εργασίες τοποθέτησης των χαρακτηριστικών χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών στα δέντρα της πλατείας Συντάγματος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από τον εορταστικό διάκοσμο που θα φωτίσει το κέντρο της Αθήνας τις επόμενες εβδομάδες.
Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες στολισμού έχουν ήδη αρχίσει, το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που κάθε χρόνο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γιορτές στην πρωτεύουσα, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στην πλατεία.
Οι προετοιμασίες, πάντως, συνεχίζονται, καθώς η Αθήνα ετοιμάζεται σταδιακά να φορέσει τα γιορτινά της, αρκετές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις εργασίες στολισμού στην πλατεία Συντάγματος.
Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, ειδικό συνεργείο ξεκίνησε τις εργασίες τοποθέτησης των χαρακτηριστικών χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών στα δέντρα της πλατείας Συντάγματος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από τον εορταστικό διάκοσμο που θα φωτίσει το κέντρο της Αθήνας τις επόμενες εβδομάδες.
Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες στολισμού έχουν ήδη αρχίσει, το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που κάθε χρόνο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γιορτές στην πρωτεύουσα, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στην πλατεία.
Οι προετοιμασίες, πάντως, συνεχίζονται, καθώς η Αθήνα ετοιμάζεται σταδιακά να φορέσει τα γιορτινά της, αρκετές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις εργασίες στολισμού στην πλατεία Συντάγματος.
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