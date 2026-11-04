Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος διαιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση της ΜΚΟ: Μόνο μια φορά έχω συναντήσει τον Φιρινίδη, κατέθεσε

Ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε, με την απολογία του στον ανακριτή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, που κατηγορείται για εμπλοκή στο σκέλος των στημένων παιχνιδιών ποδοσφαίρου, στην υπόθεση της ΜΚΟ που εξαπατούσε πολίτες μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά.Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος διαιτητικός παράγοντας αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία συνομιλία του ίδιου με τον 37χρονο Κωνσταντινό Φιρινίδη.«Τον πρόεδρο της ΜΚΟ τον έχω συναντήσει μόνο μια φορά. Αν θυμάμαι καλά ήταν το περασμένο Σεπτέμβριο σε μια δημόσια εκδήλωση . Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του τηλεφωνικά», φέρεται να είπε.«Σήμερα ο ανακριτής κατάλαβε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση, για αυτό και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οποιαδήποτε ένδειξη προέκυψε είναι από συζητήσεις άλλων προσώπων, για άλλους όμως λόγους, στη συνέχεια θα αποδειχθούν», δήλωσε ο Βασίλης Τσιάρας, ένας εκ των συνηγόρων που εκπροσώπησαν τον 43χρονο κατηγορούμενο.«Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία τηλεφωνική του συνομιλία και καμία επαφή με κανέναν από τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του. Την αθωότητά του θα την αποδείξει στο δικαστήριο. Κατέθεσε με πάσα ειλικρίνεια για όλα τα περιστατικά. Κανένας δεν λέει ότι συναντήθηκε μαζί του ή τον πίεσε να ορίσει διαιτητή για να ωφελήσει συγκεκριμένη ομάδα της Πιερίας», δήλωσε ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, ο συνήγορος που επίσης τον εκπροσωπεί.«Δεν τον γνωρίζει και δεν έχει καμία επαφή με τον 37χρονο βασικό κατηγορούμενο. Τον είχε συναντήσει μια φορά σε μια δημόσια εκδήλωση», συμπλήρωσε.