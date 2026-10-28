Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών στην Πέλλα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών στην Πέλλα

Κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, 35 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη και 6 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,90 μέτρων

Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών στην Πέλλα
Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε την Κυριακή (27/10) η Αστυνομία στην Πέλλα.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και μία συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σπίτι του κατασχέθηκαν, ακόμη, 35 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 101,1 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε άλλη περιοχή της Πέλλας καλλιεργούσε 6 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,90 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

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