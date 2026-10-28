Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στη Σύμη λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στη Σύμη λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Ορμητικά νερά με λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο του νησιού
Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Σύμης το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media ορμητικά νερά με λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι παρακολουθούν από απόσταση και από ύψωμα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media ορμητικά νερά με λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι παρακολουθούν από απόσταση και από ύψωμα.
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