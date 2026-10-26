Γεμίζει το φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη, «βυθίζεται» η εκκλησία στο Σφεντύλι
Γεμίζει το φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη, «βυθίζεται» η εκκλησία στο Σφεντύλι
Στα 20,6 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα νερού, από μόλις 1,35 εκατ. τον Φεβρουάριο – Κοντά στην υπερχείλιση το φράγμα
Μία εικόνα που είχαμε να δούμε τουλάχιστον 4 χρόνια παρουσιάζει το Φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη καθώς μέσα σε λίγους μόνο μήνες ο ταμιευτήρας που τον περασμένο Φεβρουάριο είχε περιοριστεί σε μόλις 1,35 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στα 20,6 εκ. κυβικά μέτρα νερού!
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν αλλάξει θεαματικά την εικόνα και η φωτογραφία από το Σφεντύλι είναι ενδεικτική καθώς η εκκλησία του χωριού «βυθίζεται» ξανά kαι το φράγμα βρίσκεται κοντά στα όρια της υπερχείλισης.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία υπερχείλιση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ και τον Φεβρουάριο του 2019 τα αποθέματα είχαν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε μια χρονιά που τότε θεωρήθηκε ιστορική για τον ταμιευτήρα.
Το Σφεντύλι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό, σύμβολο της «ιστορίας» του Αποσελέμη. Ένα χωριό που δεν εγκαταλείφθηκε επειδή ερήμωσε, αλλά επειδή έπρεπε να δώσει τη θέση του σε ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της Κρήτης. Κάθε φορά που η στάθμη ανεβαίνει, τα σπίτια, η εκκλησία και τα ίχνη μιας ολόκληρης κοινότητας χάνονται ξανά κάτω από το νερό. Και κάθε φορά που τα αποθέματα υποχωρούν, το Σφεντύλι αναδύεται, μετατρέποντας το σε ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη σχέση της Κρήτης με το νερό, τη λειψυδρία.
Πηγή: creta24
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν αλλάξει θεαματικά την εικόνα και η φωτογραφία από το Σφεντύλι είναι ενδεικτική καθώς η εκκλησία του χωριού «βυθίζεται» ξανά kαι το φράγμα βρίσκεται κοντά στα όρια της υπερχείλισης.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία υπερχείλιση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ και τον Φεβρουάριο του 2019 τα αποθέματα είχαν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε μια χρονιά που τότε θεωρήθηκε ιστορική για τον ταμιευτήρα.
Το Σφεντύλι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό, σύμβολο της «ιστορίας» του Αποσελέμη. Ένα χωριό που δεν εγκαταλείφθηκε επειδή ερήμωσε, αλλά επειδή έπρεπε να δώσει τη θέση του σε ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της Κρήτης. Κάθε φορά που η στάθμη ανεβαίνει, τα σπίτια, η εκκλησία και τα ίχνη μιας ολόκληρης κοινότητας χάνονται ξανά κάτω από το νερό. Και κάθε φορά που τα αποθέματα υποχωρούν, το Σφεντύλι αναδύεται, μετατρέποντας το σε ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη σχέση της Κρήτης με το νερό, τη λειψυδρία.
Πηγή: creta24
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