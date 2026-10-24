Βαγγέλης Τσάπας: Από το θρίλερ του «ελληνικού Bitcoin», προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο με τα στημένα του ελληνικού μπάσκετ

Το κρυπτονόμισμα που εκτοξεύθηκε και κατέρρευσε, οι επενδυτές που αναζητούσαν τα χρήματά τους και η μυστηριώδης εξαφάνιση





Πέντε χρόνια πριν από τη σημερινή υπόθεση, τον







Δημιούργησε το Hellenic Coin, γνωστό ως HNC, το οποίο προωθούσε ως το πρώτο ελληνικό κρυπτονόμισμα. Το εγχείρημα παρουσιαζόταν ως μια καινοτόμος επενδυτική πρόταση, με προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικών αποδόσεων.



Σύμφωνα με όσα είχαν αποκαλύψει τότε τα δημοσιεύματα του «Πρώτου Θέματος», άνθρωποι τους οποίους είχε προσεγγίσει προκειμένου να τους πείσει να επενδύσουν στο Hellenic Coin περιέγραφαν ότι καλλιεργούνταν προσδοκίες για αποδόσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 20%.







Από την εκτόξευση των 336 εκατομμυρίων στην κατάρρευση Στις 14 Ιουνίου 2021, το Hellenic Coin βρισκόταν στο απόγειό του. Η τιμή του είχε αγγίξει τα 4,73 δολάρια, ενώ η αναφερόμενη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή του είχε εκτοξευθεί στα 336,7 εκατομμύρια ευρώ.



Λίγους μήνες αργότερα, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.



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Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων που γνώριζαν την αγορά των κρυπτονομισμάτων και είχαν καταγραφεί στο ρεπορτάζ της εποχής, τα κεφάλαια που είχαν μετατραπεί σε HNC από το 2015 υπολογίζονταν σε τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ. Επρόκειτο για εκτίμηση και όχι για εξακριβωμένο ποσό προσωπικών οφειλών του Τσάπα ή αποδεδειγμένης ζημίας των επενδυτών.



Και ενώ η αξία του κρυπτονομίσματος βυθιζόταν, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το εγχείρημα έπαψε ξαφνικά να είναι διαθέσιμος σε όσους τον αναζητούσαν.



Οι επενδυτές, τα μετρητά και οι «φουσκωτοί» που εμφανίστηκαν στον Πειραιά Το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί εκείνες τις ημέρες θύμιζε περισσότερο αστυνομικό μυθιστόρημα παρά μια συνηθισμένη επιχειρηματική διαφωνία.



Ο άνθρωπος που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι κάποιος άγνωστος που εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο. Ο Βαγγέλης Τσάπας έχει τη δική του, πολυτάραχη ιστορία. Μια διαδρομή γεμάτη επιχειρηματικές φιλοδοξίες, μεγάλα χρηματικά ποσά, επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα , ανθρώπους που αναζητούσαν απεγνωσμένα τα χρήματά τους και μια μυστηριώδη εξαφάνιση που είχε προκαλέσει αναστάτωση.Πέντε χρόνια πριν από τη σημερινή υπόθεση, τον Νοέμβριο του 2021 , το όνομά του είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα διαφορετικό οικονομικό θρίλερ. Τότε, δεν ήταν οι αστυνομικοί και οι δικαστικές αρχές που αναζητούσαν απαντήσεις για όσα συνέβαιναν στα ελληνικά γήπεδα. Ήταν άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί στον Τσάπα σημαντικά χρηματικά ποσά, είτε επενδύοντας στο κρυπτονόμισμά του είτε έχοντας οικονομικές συναλλαγές μαζί του, και ξαφνικά αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.Η ιστορία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 2015, στην καρδιά της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Την εποχή που οι τράπεζες είχαν επιβάλει περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και χιλιάδες επιχειρήσεις αγωνίζονταν να επιβιώσουν, ο Βαγγέλης Τσάπας αποφάσισε να επενδύσει σε έναν κόσμο που για τους περισσότερους Έλληνες ήταν ακόμη άγνωστος, τα κρυπτονομίσματα.Δημιούργησε το Hellenic Coin, γνωστό ως HNC, το οποίο προωθούσε ως το πρώτο ελληνικό κρυπτονόμισμα. Το εγχείρημα παρουσιαζόταν ως μια καινοτόμος επενδυτική πρόταση, με προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικών αποδόσεων.Σύμφωνα με όσα είχαν αποκαλύψει τότε τα δημοσιεύματα του «Πρώτου Θέματος», άνθρωποι τους οποίους είχε προσεγγίσει προκειμένου να τους πείσει να επενδύσουν στο Hellenic Coin περιέγραφαν ότι καλλιεργούνταν προσδοκίες για αποδόσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 20%.Η επιχειρηματική του δραστηριότητα συνδέθηκε και με τη μεγάλη του αγάπη, το μπάσκετ. Ως ισχυρός παράγοντας του Ιωνικού Νικαίας, είχε φροντίσει ώστε το λογότυπο του κρυπτονομίσματος να εμφανίζεται ακόμη και στις φανέλες των παικτών. Το Hellenic Coin αποκτούσε αναγνωρισιμότητα και ο ίδιος εμφανιζόταν ως ένας επιχειρηματίας που επιχειρούσε να συνδυάσει τον αθλητισμό με τη νέα ψηφιακή οικονομία.Στις 14 Ιουνίου 2021, το Hellenic Coin βρισκόταν στο απόγειό του. Η τιμή του είχε αγγίξει τα 4,73 δολάρια, ενώ η αναφερόμενη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή του είχε εκτοξευθεί στα 336,7 εκατομμύρια ευρώ.Λίγους μήνες αργότερα, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.Στις 12 Νοεμβρίου 2021, η αξία του είχε κατρακυλήσει στα μόλις έξι σεντς. Η πτώση από το υψηλό του Ιουνίου ξεπερνούσε το 98%, προκαλώντας τεράστια ανησυχία σε όσους είχαν τοποθετήσει χρήματα στο συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα.Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων που γνώριζαν την αγορά των κρυπτονομισμάτων και είχαν καταγραφεί στο ρεπορτάζ της εποχής, τα κεφάλαια που είχαν μετατραπεί σε HNC από το 2015 υπολογίζονταν σε τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ. Επρόκειτο για εκτίμηση και όχι για εξακριβωμένο ποσό προσωπικών οφειλών του Τσάπα ή αποδεδειγμένης ζημίας των επενδυτών.Και ενώ η αξία του κρυπτονομίσματος βυθιζόταν, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το εγχείρημα έπαψε ξαφνικά να είναι διαθέσιμος σε όσους τον αναζητούσαν.Το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί εκείνες τις ημέρες θύμιζε περισσότερο αστυνομικό μυθιστόρημα παρά μια συνηθισμένη επιχειρηματική διαφωνία.

Τουλάχιστον πέντε μεγαλοεπενδυτές προσπαθούσαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με τον Τσάπα, χωρίς αποτέλεσμα. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, βρίσκονταν ο γιος γνωστού εφοπλιστή, ένας επιχειρηματίας της εστίασης και τουλάχιστον ένας καλαθοσφαιριστής.



Την ίδια περίοδο, μια ομάδα ανδρών με εμφάνιση που παρέπεμπε σε «σωματοφύλακες»εμφανίστηκε στο εστιατόριο «Darling» στον Πειραιά, το οποίο συνδεόταν επιχειρηματικά με τον Τσάπα. Οι άνδρες αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες , απαιτούσαν να τον συναντήσουν προκειμένου να διευθετηθούν οικονομικές εκκρεμότητες. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν.



Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η μαρτυρία ενός παλιού γνωστού του από τον χώρο του αθλητισμού. Ο άνθρωπος αυτός περιέγραφε ότι είχε δανείσει στον Τσάπα περίπου 100.000 ευρώ, όχι για να επενδύσει σε κρυπτονόμισμα, αλλά επειδή τον θεωρούσε φίλο του και ήθελε να τον βοηθήσει.



Τα χρήματα αυτά, όπως εξηγούσε, προέρχονταν εν μέρει από την πώληση ενός ακινήτου της συζύγου του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που, όπως υποστήριζε, είχε λάβει ότι θα εξοφλούνταν μέχρι το τέλος του 2021, τότε εξακολουθούσε να περιμένει.



Η μαρτυρία του αποκάλυπτε και μια άλλη πλευρά της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τσάπας συνήθιζε να ζητά χρηματικά ποσά από γνωστούς του, προτείνοντας να επιστρέψει ένα μέρος σε μετρητά και το υπόλοιπο σε κρυπτονομίσματα.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως εξηγούσε, ήταν ότι αρκετές τέτοιες οικονομικές συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς έγγραφα ή αποδείξεις. Έτσι, όσοι είχαν δώσει χρήματα δυσκολεύονταν ακόμη και να τεκμηριώσουν τις απαιτήσεις τους.



Στο ίδιο δημοσίευμα, πρόσωπο από το περιβάλλον του Τσάπα υποστήριζε ότι το 90% των συναλλαγών για την αγορά κρυπτονομισμάτων γινόταν με μετρητά, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα ποσά αυτά ως αδήλωτα.



Η εξαφάνιση και οι αντικρουόμενες εξηγήσεις Όσο οι οικονομικές εκκρεμότητες πολλαπλασιάζονταν, η απουσία του επιχειρηματία τροφοδοτούσε νέα σενάρια.



Άνθρωποι του περιβάλλοντός του έδιναν διαφορετικές εξηγήσεις για το πού βρισκόταν και γιατί είχε διακόψει την επικοινωνία. Άλλοι μιλούσαν για προσωπικό ζήτημα και άλλοι για ταξίδι στο εξωτερικό.



Ο ίδιος, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και δηλώσεων, επιχείρησε να καθησυχάσει όσους τον αναζητούσαν, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εξαφανιστεί και ότι σύντομα θα επέστρεφε στις δραστηριότητές του.



Η εταιρεία HNC Revolution διαβεβαίωνε, από την πλευρά της, ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια και τα κρυπτονομίσματα των κατόχων παρέμεναν ασφαλή. Λίγο αργότερα, ο Τσάπας αποχώρησε από τη διοίκηση του εγχειρήματος και η διαχείρισή του πέρασε σε νέα ομάδα επενδυτών.



Ωστόσο, η ύπαρξη των ψηφιακών νομισμάτων δεν σήμαινε απαραίτητα ότι όσοι είχαν επενδύσει μπορούσαν να ανακτήσουν τα αρχικά τους κεφάλαια. Άλλωστε, η αξία του HNC είχε ήδη καταγράψει δραματική πτώση.



Πέντε χρόνια μετά, το όνομα Τσάπας επιστρέφει στο προσκήνιο Η υπόθεση του Hellenic Coin δεν ήταν η τελευταία φορά που ο Βαγγέλης Τσάπας απασχόλησε τη δημοσιότητα.



Τον Ιανουάριο του 2024, το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας μιας νέας εξαφάνισης, την οποία ερευνούσε η Αστυνομία. Τότε, σε βίντεο που είχε καταγράψει ο ίδιος, ισχυριζόταν ότι δεχόταν εκβιασμούς από τοκογλύφους, διατυπώνοντας σοβαρούς ισχυρισμούς για τις πιέσεις που αντιμετώπιζε. Μάλιστα έφτασε σε σημείο να προσπαθήσει να δώσει τέλος στη ζωή του με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.



Από τότε μέχρι και σήμερα, που επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο ως ο άνθρωπος που «έδωσε» το κύκλωμα των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, μεσολάβησαν σχεδόν τρία χρόνια. Τι ήταν, όμως, αυτό που τον ώθησε να σπάσει τη σιωπή του; Ποιο ήταν το πραγματικό του κίνητρο;



Ο ίδιος επικαλείται την ανάγκη προσωπικής εξιλέωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια». Μια εξήγηση που, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να διαλύσει τα ερωτήματα γύρω από τα πραγματικά κίνητρα της απόφασής του.