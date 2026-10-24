Κολλέγιο Θεσσαλονίκης για τα στημένα στο μπάσκετ: Είμαστε απογοητευμένοι, να αποδοθούν στα παιδιά μας τα προνόμια που στερήθηκαν

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων του εκπαιδευτικού ιδρύματος κάνει λόγο για μερική δικαίωση από τις εξελίξεις, ενώ επισημαίνει την εχθρική διαιτησία που αντιμετώπισαν οι μαθητές του σχολείου στο φάιναλ φορ της Κύπρου