Κολλέγιο Θεσσαλονίκης για τα στημένα στο μπάσκετ: Είμαστε απογοητευμένοι, να αποδοθούν στα παιδιά μας τα προνόμια που στερήθηκαν
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης για τα στημένα στο μπάσκετ: Είμαστε απογοητευμένοι, να αποδοθούν στα παιδιά μας τα προνόμια που στερήθηκαν
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων του εκπαιδευτικού ιδρύματος κάνει λόγο για μερική δικαίωση από τις εξελίξεις, ενώ επισημαίνει την εχθρική διαιτησία που αντιμετώπισαν οι μαθητές του σχολείου στο φάιναλ φορ της Κύπρου
Την απογοήτευσή της για την αντιμετώπιση που είχαν οι μαθητές της ομάδας του Ελληνικού Κολλέγιου Θεσσαλονίκης από τη διαιτησία στο φάιναλ φορ του σχολικού πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Κύπρο εξέφρασε η Ένωση Γονέων του σχολείο, ζητώντας την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση της τα παιδιά τους «βρέθηκαν στην Κύπρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ομάδα της Πάτρας στο Final Four και είδαν σφυρίγματα και συμπεριφορά διαιτησίας, η οποία ήταν όπως αναφέρουν ακραία αρνητική και ακραία επιθετική», οι ίδιοι δηλώνουν πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλο αυτό και επίσης ελαφρώς δικαιωμένοι από την εξέλιξη αυτή και από τις αποκαλύψεις, καθώς ελπίζουν ότι έτσι θα γίνει μια αρχή προκειμένου να εξυγιανθεί ο χώρος.
Επίσης, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «για την διαλεύκανση αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, έστω και τώρα δε, αιτούμαστε από κάθε αρμόδιο φορέα την αξιοκρατική χορήγηση των προνομίων των μαθητών που επλήγησαν με τόσο άδικο και ανήθικο τρόπο».
Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό οι Κύπριοι διαιτητές που επρόκειτο να σφυρίξουν αντικαταστάθηκαν τελευταία στιγμή με Έλληνες στον ημιτελικό αγώνα του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ που έγινε στην Πάφο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λούης Δημητρίου, τονίζοντας ότι η ΚΟΚ δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ελλάδα.
Ο αγώνας διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο και έληξε με νίκη των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών επί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60, με την ομάδα της Πάτρας να εκτελεί συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Ο αγώνας συγκαταλέγεται σε αυτούς που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθόσφαιρας. Για την υπόθεση εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα εκ των οποίων αφορά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση της τα παιδιά τους «βρέθηκαν στην Κύπρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ομάδα της Πάτρας στο Final Four και είδαν σφυρίγματα και συμπεριφορά διαιτησίας, η οποία ήταν όπως αναφέρουν ακραία αρνητική και ακραία επιθετική», οι ίδιοι δηλώνουν πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλο αυτό και επίσης ελαφρώς δικαιωμένοι από την εξέλιξη αυτή και από τις αποκαλύψεις, καθώς ελπίζουν ότι έτσι θα γίνει μια αρχή προκειμένου να εξυγιανθεί ο χώρος.
Επίσης, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «για την διαλεύκανση αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, έστω και τώρα δε, αιτούμαστε από κάθε αρμόδιο φορέα την αξιοκρατική χορήγηση των προνομίων των μαθητών που επλήγησαν με τόσο άδικο και ανήθικο τρόπο».
Αντικαταστάθηκαν τελευταία στιγμή οι διαιτητές
Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό οι Κύπριοι διαιτητές που επρόκειτο να σφυρίξουν αντικαταστάθηκαν τελευταία στιγμή με Έλληνες στον ημιτελικό αγώνα του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ που έγινε στην Πάφο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λούης Δημητρίου, τονίζοντας ότι η ΚΟΚ δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ελλάδα.
Ο αγώνας διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο και έληξε με νίκη των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών επί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60, με την ομάδα της Πάτρας να εκτελεί συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Ο αγώνας συγκαταλέγεται σε αυτούς που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθόσφαιρας. Για την υπόθεση εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα εκ των οποίων αφορά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.
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