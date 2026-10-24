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Στα χέρια της ΕΛΑΣ 46χρονος στη Καλαμάτα για φυτεία με 505 δενδρύλλια κάνναβης, πάνω από 500.000 ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη
Στα χέρια της ΕΛΑΣ 46χρονος στη Καλαμάτα για φυτεία με 505 δενδρύλλια κάνναβης, πάνω από 500.000 ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη
Tον εντόπισαν σε τροχόσπιτο με κάνναβη για υποψήφιους αγοραστές
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 46χρονος στην Καλαμάτα, ο οποίος κατηγορείται ότι καλλιεργούσε 505 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Καλαμάτας, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την καλλιέργεια και τη διακίνηση των ναρκωτικών να ξεπερνά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τις 500.000 ευρώ.
Ο 46χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (23/10), μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριών, ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων, που οδήγησαν τους αστυνομικούς στον ακριβή εντοπισμό της φυτείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 46χρονο μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο καταστήματος. Στην κατοχή του βρέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε αποξηραμένη μορφή, ποσότητα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προοριζόταν για δειγματισμό σε υποψήφιους αγοραστές.
Ακολούθησε έρευνα στη δύσβατη δασώδη περιοχή όπου είχε εγκατασταθεί η φυτεία. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν 505 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 15 εκατοστά έως 1,70 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 46χρονου και στον χώρο της φυτείας, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης, 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό 12.000 ευρώ, ένα αεροβόλο πιστόλι, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα αυτοκίνητο και εξοπλισμό καλλιέργειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των αστυνομικών για το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό προσδοκώμενο όφελος, συνυπολογίζοντας τη δυνητική διακίνηση της κάνναβης και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάσταση φυτείας, καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο 46χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (23/10), μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριών, ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων, που οδήγησαν τους αστυνομικούς στον ακριβή εντοπισμό της φυτείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 46χρονο μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο καταστήματος. Στην κατοχή του βρέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε αποξηραμένη μορφή, ποσότητα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προοριζόταν για δειγματισμό σε υποψήφιους αγοραστές.
Ακολούθησε έρευνα στη δύσβατη δασώδη περιοχή όπου είχε εγκατασταθεί η φυτεία. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν 505 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 15 εκατοστά έως 1,70 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 46χρονου και στον χώρο της φυτείας, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης, 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό 12.000 ευρώ, ένα αεροβόλο πιστόλι, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα αυτοκίνητο και εξοπλισμό καλλιέργειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των αστυνομικών για το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό προσδοκώμενο όφελος, συνυπολογίζοντας τη δυνητική διακίνηση της κάνναβης και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάσταση φυτείας, καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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