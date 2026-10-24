Εξιχνιάστηκε υπόθεση του 2024: Χειροπέδες σε Αλβανό που βίασε 17χρονη και την κρατούσε σε διαμέρισμα δύο μέρες, για να μην τον καταγγείλει
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη βιασμός ανηλίκου Αρπαγή ανηλίκου Νέα Μάκρη

Εξιχνιάστηκε υπόθεση του 2024: Χειροπέδες σε Αλβανό που βίασε 17χρονη και την κρατούσε σε διαμέρισμα δύο μέρες, για να μην τον καταγγείλει

Ο Αλβανός συνελήφθη χθες στη Νέα Μάκρη, το αποτρόπαιο περιστατικό είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια στον Περισσό

Εξιχνιάστηκε υπόθεση του 2024: Χειροπέδες σε Αλβανό που βίασε 17χρονη και την κρατούσε σε διαμέρισμα δύο μέρες, για να μην τον καταγγείλει
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Στη σύλληψη ενός Αλβανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου, προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε το 2024, όταν ο κατηγορούμενος εξανάγκασε μια 17χρονη να τον ακολουθήσει σε ημιυπόγειο διαμέρισμα, στην περιοχή του Περισσού. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προέβη με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Στη συνέχεια, μάλιστα, και προκειμένου να αποτρέψει την καταγγελία της υπόθεσης στις διωκτικές αρχές, την κράτησε παράνομα στο σπίτι του για δύο ημέρες.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί (23/10), στην περιοχή της Νέας Μάκρης, και οδηγήθηκε στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από το 26ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
10 ΣΧΟΛΙΑ

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