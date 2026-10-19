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Κουβάλησαν τραυματισμένη φώκια 15 κιλών για να την σώσουν στα Κύθηρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κουβάλησαν τραυματισμένη φώκια 15 κιλών για να την σώσουν στα Κύθηρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά την κατάβαση φαραγγιού για την παραλία Καλάμι, η νεαρή φώκια εντοπίστηκε από τα μέλη της ομάδας που αποφάσισαν να την κουβαλήσουν για να την σώσουν - Τόσα χρόνια μέσα στη φύση, έχουμε μάθει πως το να την αγαπάς σημαίνει και να τη φροντίζεις, αναφέρει η Outdoor Activities Greece
Μια απρόσμενη συνάντηση μετέτρεψε μια εξόρμηση canyoning στα Κύθηρα σε επιχείρηση διάσωσης. Τα μέλη της ομάδας Outdoor Activities Greece εντόπισαν μια μικρή τραυματισμένη φώκια στην παραλία Καλάμι, μετά την κατάβαση του φαραγγιού του Μυλοποτάμου και κινητοποιήθηκαν για να την μεταφέρουν σε ασφαλές περιβάλλον.
Η παραλία Καλάμι δεν είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα η φώκια 15 κιλών να μεταφερθεί από μέλος της ομάδας που την κουβάλησε σε σακίδιο πλάτης. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα κατάφερε να διασώσει την φώκια ενημερώνοντας τους αρμόδιους φορείς.
Η ανάρτηση για τη διάσωση της φώκιας:
«Πήγαμε για canyoning και γυρίσαμε με μια φώκια στην πλάτη. Οχι, αλήθεια! Στην παραλία Καλάμι στα Κύθηρα, μετά την κατάβαση του φαραγγιού, βρήκαμε μια μικρή τραυματισμένη φώκια. Και επειδή το Καλάμι δεν είναι παραλία που φτάνεις με το αυτοκίνητο, η μεταφορά της είχε τη δική της περιπέτεια. Περίπου 15 κιλά, ένα σακίδιο canyoning και ο Βρεττός να ανεβαίνει τα βράχια με την πιο απρόσμενη παρέα στην πλάτη του.
Μετά την κινητοποίηση της ομάδας και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, η μικρή μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο και πλέον βρίσκεται στην Αθήνα, υπό τη φροντίδα ειδικών. Ευχαριστούμε την ομάδα @animal_aid_kythira για όλη την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια! Για εμάς, το να προστατεύουμε τα μέρη και τα πλάσματα που συναντάμε δεν είναι κάτι έξτρα. Είναι μέρος της διαδικασίας».
Σύμφωνα με την ομάδα, η φώκια είναι πλέον στην Αθήνα, στα χέρια ειδικών. «Για εμάς, η προστασία της φύσης δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την περιπέτεια. Είναι μέρος της», αναφέρει ενώ τονίζει πως «τόσα χρόνια μέσα στη φύση, έχουμε μάθει πως το να την αγαπάς σημαίνει και να τη φροντίζεις».
Δείτε φωτογραφίες:
Η παραλία Καλάμι δεν είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα η φώκια 15 κιλών να μεταφερθεί από μέλος της ομάδας που την κουβάλησε σε σακίδιο πλάτης. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα κατάφερε να διασώσει την φώκια ενημερώνοντας τους αρμόδιους φορείς.
Η ανάρτηση για τη διάσωση της φώκιας:
«Πήγαμε για canyoning και γυρίσαμε με μια φώκια στην πλάτη. Οχι, αλήθεια! Στην παραλία Καλάμι στα Κύθηρα, μετά την κατάβαση του φαραγγιού, βρήκαμε μια μικρή τραυματισμένη φώκια. Και επειδή το Καλάμι δεν είναι παραλία που φτάνεις με το αυτοκίνητο, η μεταφορά της είχε τη δική της περιπέτεια. Περίπου 15 κιλά, ένα σακίδιο canyoning και ο Βρεττός να ανεβαίνει τα βράχια με την πιο απρόσμενη παρέα στην πλάτη του.
Μετά την κινητοποίηση της ομάδας και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, η μικρή μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο και πλέον βρίσκεται στην Αθήνα, υπό τη φροντίδα ειδικών. Ευχαριστούμε την ομάδα @animal_aid_kythira για όλη την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια! Για εμάς, το να προστατεύουμε τα μέρη και τα πλάσματα που συναντάμε δεν είναι κάτι έξτρα. Είναι μέρος της διαδικασίας».
Σύμφωνα με την ομάδα, η φώκια είναι πλέον στην Αθήνα, στα χέρια ειδικών. «Για εμάς, η προστασία της φύσης δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την περιπέτεια. Είναι μέρος της», αναφέρει ενώ τονίζει πως «τόσα χρόνια μέσα στη φύση, έχουμε μάθει πως το να την αγαπάς σημαίνει και να τη φροντίζεις».
Δείτε φωτογραφίες:
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