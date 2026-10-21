Προβλήματα στο φαρμακευτικό υλικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

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Συνολικά 15 προβλήματα διαπίστωσε τοστη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (), σύμφωνα με νέα έκθεση ελέγχου η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού.Σύμφωνα με την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου οι αδυναμίες που ανέδειξε ο έλεγχος στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είναι οι εξής:1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμα εκδοθεί με συνέπεια:-Δυσχέρειες στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού-Σύγχυση αρμοδιοτήτων-Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης2. Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει:-Την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων-Τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση αποθεμάτων βάσει κριτηρίων ασφαλείας (ροή κατανάλωσης)-Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών φαρμάκων3. Προβλήματα απογραφής υλικού των αποθηκών φαρμάκων:-Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων: Οι απογραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα.