Προβλήματα στο φαρμακευτικό υλικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΛΑΔΑ
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Προβλήματα στο φαρμακευτικό υλικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η έκθεση ελέγχου αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού

Προβλήματα στο φαρμακευτικό υλικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Συνολικά 15 προβλήματα διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με νέα έκθεση ελέγχου η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου οι αδυναμίες που ανέδειξε ο έλεγχος στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είναι οι εξής:

1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμα εκδοθεί με συνέπεια:

-Δυσχέρειες στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού

-Σύγχυση αρμοδιοτήτων

-Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης

2. Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει:

-Την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων

Κλείσιμο
-Τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση αποθεμάτων βάσει κριτηρίων ασφαλείας (ροή κατανάλωσης)

-Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών φαρμάκων

3. Προβλήματα απογραφής υλικού των αποθηκών φαρμάκων:

-Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων: Οι απογραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα.

-Ασυμφωνίες πληροφοριακού συστήματος αποθεμάτων - φυσικής αποθήκης λόγω:

-Παλαιότερων εκκρεμοτήτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί

-Καθυστερήσεων στην καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της πραγματικής εξαγωγής των φαρμάκων από την αποθήκη

4. Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς καθώς:

-δεν διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι στα φαρμακεία

-η οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.

5. Μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε η μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών:

-Περί οργάνωσης των χώρων των φαρμακείων

-Περί ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συντήρηση του φαρμακευτικού υλικού.

-Περί προστασίας του χώρου από κακόβουλες ενέργειες.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΩ
Παναγιώτης Τσιμπούκης

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