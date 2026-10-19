Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων στην υπόθεση Βαλυράκη, στο εδώλιο ξανά οι δύο κατηγορούμενοι
Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων στην υπόθεση Βαλυράκη, στο εδώλιο ξανά οι δύο κατηγορούμενοι
Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προσέβαλε την αθωωτική απόφαση που είχε ληφθεί με ψήφους 6-1
Στο Εφετείο οδηγείται η υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, καθώς η εισαγγελία Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης κρίσης που απάλλαξε από τις κατηγορίες τους δύο ψαράδες.
Η εισαγγελική παρέμβαση για άσκηση έφεσης έρχεται μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, το οποίο είχε αποφασίσει την αθώωση των δύο κατηγορουμένων με πλειοψηφία έξι ψήφων έναντι μίας.
Μετά την έκδοση της αθωωτικής απόφασης οι δικηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας είχαν ζητήσει να κινηθεί η διαδικασία άσκησης έφεσης. Έπειτα από την εξέταση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η αρμόδια εισαγγελική αρχή αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην αθωωτική απόφαση, δίνοντας έτσι νέα τροπή στην υπόθεση η οποία οδηγείται τώρα προς εκδίκαση στο Εφετείο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, κατά πλειοψηφία (6-1). Στην απόφαση αυτή είχε μειοψηφήσει ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφαση που εξέδωσε δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.
Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Τελικά μετά από δικαστική έρευνα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν οι δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.
Κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πάντως αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.
Η πρωτόδικη δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων.
Η εισαγγελική παρέμβαση για άσκηση έφεσης έρχεται μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, το οποίο είχε αποφασίσει την αθώωση των δύο κατηγορουμένων με πλειοψηφία έξι ψήφων έναντι μίας.
Μετά την έκδοση της αθωωτικής απόφασης οι δικηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας είχαν ζητήσει να κινηθεί η διαδικασία άσκησης έφεσης. Έπειτα από την εξέταση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η αρμόδια εισαγγελική αρχή αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην αθωωτική απόφαση, δίνοντας έτσι νέα τροπή στην υπόθεση η οποία οδηγείται τώρα προς εκδίκαση στο Εφετείο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, κατά πλειοψηφία (6-1). Στην απόφαση αυτή είχε μειοψηφήσει ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφαση που εξέδωσε δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.
Η υπόθεσηΟ Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.
Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Τελικά μετά από δικαστική έρευνα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν οι δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.
Κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πάντως αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.
Η πρωτόδικη δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων.
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