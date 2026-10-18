Ακυβερνησία ιστιοφόρου με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
ΕΛΛΑΔΑ
Ιστιοφόρο Στενό Καφηρέα

Ακυβερνησία ιστιοφόρου με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα

Το σκάφος φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη

Ακυβερνησία ιστιοφόρου με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
Ακυβέρνητο έμεινε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, προκειμένου να παράσχουν συνδρομή.

Thema Insights

Η EON γίνεται Nova TV

Η ΕΟΝ γίνεται Nova TV και φέρνει όλα όσα αγαπάς σε ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης