Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ακυβερνησία ιστιοφόρου με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
Ακυβερνησία ιστιοφόρου με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
Το σκάφος φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη
Ακυβέρνητο έμεινε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, προκειμένου να παράσχουν συνδρομή.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, προκειμένου να παράσχουν συνδρομή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα