Στα λευκά ο Παρνασσός: Εντυπωσιακές εικόνες από τις χιονισμένες πλαγιές του βουνού
Στα λευκά ο Παρνασσός: Εντυπωσιακές εικόνες από τις χιονισμένες πλαγιές του βουνού
Το κρύο έχει γίνει αισθητό ακόμη και στις πεδινές περιοχές, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα τα βουνά έχουν ντυθεί στα λευκά
Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στον Παρνασσό, με τις χιονισμένες πλαγιές του να συνθέτουν ένα εντυπωσιακό τοπίο, την ώρα που η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση το τελευταίο 48ωρο στη Φθιώτιδα.
Το κρύο έχει γίνει αισθητό ακόμη και στις πεδινές περιοχές, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα τα βουνά έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε μέσα Οκτωβρίου.
Το χιονισμένο τοπίο του Παρνασσού αποτυπώνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του Δημήτρη Μερμίγκη, αναδεικνύοντας την αλλαγή του καιρού στην περιοχή.
Όσοι σχεδιάζουν εξορμήσεις στα ορεινά θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις.
Ειδικότερα, οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν σε μεγάλα υψόμετρα καλό είναι να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.
Το κρύο έχει γίνει αισθητό ακόμη και στις πεδινές περιοχές, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα τα βουνά έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε μέσα Οκτωβρίου.
Το χιονισμένο τοπίο του Παρνασσού αποτυπώνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του Δημήτρη Μερμίγκη, αναδεικνύοντας την αλλαγή του καιρού στην περιοχή.
Όσοι σχεδιάζουν εξορμήσεις στα ορεινά θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις.
Ειδικότερα, οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν σε μεγάλα υψόμετρα καλό είναι να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.
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