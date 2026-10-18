Στα λευκά ο Παρνασσός: Εντυπωσιακές εικόνες από τις χιονισμένες πλαγιές του βουνού

Το κρύο έχει γίνει αισθητό ακόμη και στις πεδινές περιοχές, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα τα βουνά έχουν ντυθεί στα λευκά