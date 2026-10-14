Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στα λευκά ο Παρνασσός, το βίντεο από το χιονοδρομικό με το «winter is coming»
Στα λευκά ο Παρνασσός, το βίντεο από το χιονοδρομικό με το «winter is coming»
Λευκό τοπίο καθώς χιονίζει από το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού
Οι πρώτες εικόνες που θυμίζουν χειμώνα καταγράφονται σήμερα, Τετάρτη, στον Παρνασσό και συγκεκριμένα στο χιονοδρομικό κέντρο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, από νωρίς το πρωί χιονίζει. Winter is coming, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του λογαριασμού του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού στο Facebook.
Σε άλλες φωτογραφίες, δε, φαίνονται αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από χιόνι και να έχουν γίνει λευκά.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, από νωρίς το πρωί χιονίζει. Winter is coming, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του λογαριασμού του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού στο Facebook.
Σε άλλες φωτογραφίες, δε, φαίνονται αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από χιόνι και να έχουν γίνει λευκά.
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