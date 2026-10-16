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Το ΣτΕ επικύρωσε πρόστιμο 90.000 ευρώ που επέβαλε το ΕΣΡ για τα σχόλια περί βιασμού στο ριάλιτι «Big Brother»
Το ΣτΕ επικύρωσε πρόστιμο 90.000 ευρώ που επέβαλε το ΕΣΡ για τα σχόλια περί βιασμού στο ριάλιτι «Big Brother»
Οι υποχρεώσεις προστασίας της ανθρώπινης αξίας ισχύουν και στους ιστοτόπους των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα λάθη εργαζομένων δεν απαλλάσσουν τον φορέα από την ευθύνη
Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε πρόστιμο 90.000 ευρώ που επέβαλε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τη μετάδοση, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού σταθμού, σχολίων παίκτη ριάλιτι («Big Brother»), τα οποία προσέβαλλαν την ανθρώπινη αξία και παρακινούσαν σε έμφυλη βία, συγκεκριμένα σε βιασμό.
Ειδικότερα, η 7μελης σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, με την υπ΄ αριθμ.1470/2026 απόφασή του εξέτασε τη νομιμότητα του προστίμου που επέβαλε το ΕΣΡ στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό και έκρινε ότι «οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους» και αντίστοιχα «οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης».
Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους».
Μάλιστα, ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ και όταν ακόμη το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού φορέα.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ, δηλαδή ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου, ιδίως ενόψει των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου παιχνιδιού και φυσικά «η απόδοση της μετάδοσης των σχολίων σε σφάλματα εργαζομένων του δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του τηλεοπτικού φορέα».
Ειδικότερα, η 7μελης σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, με την υπ΄ αριθμ.1470/2026 απόφασή του εξέτασε τη νομιμότητα του προστίμου που επέβαλε το ΕΣΡ στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό και έκρινε ότι «οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους» και αντίστοιχα «οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης».
Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους».
Μάλιστα, ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ και όταν ακόμη το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού φορέα.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ, δηλαδή ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου, ιδίως ενόψει των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου παιχνιδιού και φυσικά «η απόδοση της μετάδοσης των σχολίων σε σφάλματα εργαζομένων του δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του τηλεοπτικού φορέα».
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