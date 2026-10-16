Κύπρος: Χρηματική ποινή στον 37χρονο Βρετανό για τον θάνατο του 3χρονου γιου
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Κύπρος: Χρηματική ποινή στον 37χρονο Βρετανό για τον θάνατο του 3χρονου γιου

Ελεύθερος να επιστρέψει στη χώρα του - Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου

Κύπρος: Χρηματική ποινή στον 37χρονο Βρετανό για τον θάνατο του 3χρονου γιου
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σε χρηματικό πρόστιμο 37χρονο Βρετανό για τον θάνατο του γιου του τον περασμένο Ιούλιο σε ξενοδοχείο στην Πάφο.

Ο 37χρονος θα καταβάλει 3.000 και θα είναι ελεύθερος να επιστρέψει στην οικογένειά του και στη χώρα του, αναφέρει ο Φιλελεύθερος

Το ποσό, κατά το δικαστήριο, θα αφαιρεθεί από το ποσό των 30.000 ευρώ που ο πατέρας είχε καταβάλει ως εγγύηση στα πλαίσια των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν όσο διαρκούσε η εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Βρετανός με τη σύζυγο και το παιδί τους είχαν έλθει στην Κύπρο για διακοπές. Πατέρας και γιος βρίσκονταν στο μπαλκόνι όπου έπαιζαν, όταν το αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο και σκοτώθηκε.

Ο πατέρας αντιμετώπιζε την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του αγοριού λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανακοίνωσε την Παρασκευή την απόφαση του, μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης και της διαδικασίας που αφορά στον μετριασμό της ποινής. Αποφάνθηκε επίσης ότι ο πατέρας ενήργησε με τρόπο που δεν αποσκοπούσε στο κακό του παιδιού του, ενώ αναγνώρισε ότι, παρά την τραγωδία του, συνεργάστηκε πλήρως και με ειλικρίνεια με τις Αρχές.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ακόμη τόνισε ότι η τραγωδία που βιώνει ο πελάτης του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την επιβολή μιας ποινής, αλλά είναι κάτι που θα κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή του.

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