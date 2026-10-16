«Κάποτε το Μέτσοβο είχε 4.000 κατοίκους και τώρα 1.200»: Το δημογραφικό χτύπησε το ξακουστό βλαχοχώρι

«Δεν θέλουμε να είμαστε ένα χωριό-μουσείο, θέλουμε να είμαστε ένα ζωντανό χωριό» λέει στο protothema.gr η δήμαρχος Μετσόβου που ζητά να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας