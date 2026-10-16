Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
«Κάποτε το Μέτσοβο είχε 4.000 κατοίκους και τώρα 1.200»: Το δημογραφικό χτύπησε το ξακουστό βλαχοχώρι
«Κάποτε το Μέτσοβο είχε 4.000 κατοίκους και τώρα 1.200»: Το δημογραφικό χτύπησε το ξακουστό βλαχοχώρι
«Δεν θέλουμε να είμαστε ένα χωριό-μουσείο, θέλουμε να είμαστε ένα ζωντανό χωριό» λέει στο protothema.gr η δήμαρχος Μετσόβου που ζητά να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας
Το Μέτσοβο, το πανέμορφο ορεινό χωριό με τα ξακουστά και μοναδικά τυριά του, που αποτελεί τουριστικό προορισμό χάνει τους ανθρώπους του αφού το δημογραφικό και η μείωση του ζωικού κεφαλαίου του έχουν χτυπήσει ήδη την πόρτα του.
«Κάποτε το Μέτσοβο είχε 4000 κατοίκους και τώρα έχει 1.200» είπε στο protothema.gr η Δήμαρχος Μετσόβου, Μαρία-Χρίστινα Αβέρωφ, προσθέτοντας ότι στο Δήμο ανήκουν και άλλα 10 χωριά «στα οποία έχουν απομείνει περίπου 2000 κάτοικοι».
Η μαράζωση των χωριών του Δήμου Μετσόβου αποτυπώνεται και στο ζωϊκό κεφάλαιο που χρόνο με το χρόνο μειώνεται με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που κάποτε ζούσαν από αυτό.
Είναι ενδεικτικό ότι η περιοχή του Μετσόβου μετρούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια περίπου 30.000 πρόβατα και πλέον μετρά μόλις 5.000 αποδυναμώνοντας την τοπική οικονομία που εν πολλοίς στηριζόταν στην κτηνοτροφία και τα προϊόντα της.
«Στα άλλα 10 χωριά που ανήκουν στο Δήμο υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Λίγοι κάτοικοι, οι περισσότεροι είναι μεγάλης ηλικίας άνω των 70 ετών και οι νέοι είναι πλέον ελάχιστοι. Ακόμα και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που δίναν ζωή σε όλο αυτόν τον τόπο έχουν απομείνει ελάχιστοι. Οπότε όλο αυτό είναι πρόβλημα» τόνισε η κ. Αβέρωφ προσθέτοντας ότι «όσο μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται και το ανθρώπινο. Οι άνθρωποι ζούσαν από την κτηνοτροφία, ζούσαν από τα ζώα».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χωριό Μηλιά του Δήμου Μετσόβου δεν χτύπησε φέτος το κουδούνι στο δημοτικό σχολείο του χωριού αφού πλέον δεν υπάρχουν μικροί μαθητές. «Το χωριό είχε δυο παιδάκια και το ένα θα έρθει στο δημοτικό σχολείο του Μετσόβου και το άλλο θα πάει σε σχολείο στα Γιάννενα. Οπότε το σχολείο έκλεισε» ανέφερε.
Η περιοχή του Δήμου Μετσόβου, όπως ανέφερε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης μέσα από το οποίο όποιος πάει να εγκατασταθεί στην περιοχή και να λάβει από το κράτος το ποσό των 10.000 ευρώ η κ. Αβέρωφ εκτιμά ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να δουλέψει. «Μα από τα 10.000 ευρώ τα 5000 θα αφορούν τη θέρμανση ενός χειμώνα. Ποιος άνθρωπος θα έρθει εδώ με αυτά τα χρήματα;» αναρωτήθηκε συμπληρώνοντας ότι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα επιδομάτων «ή ακόμα και μείωσης των διοδίων γιατί πολλοί από τα Γιάννενα έρχονται εδώ για δουλειά μιας και με την Εγνατία Οδό η απόσταση είναι μισή ώρα αλλά οι άνθρωποι πληρώνουν τα διόδια καθημερινά».
«Δεν μπορεί ένας τόπος να βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να εστιάζουμε στον πρωτογενή τομέα κι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Για παράδειγμα τα Ζαγοροχώρια έχουν κόσμο Χριστούγεννα, Πάσχα, λίγο το καλοκαίρι και όλο τον άλλο χρόνο είναι νεκρά χωριά. Δεν θέλουμε αυτό για το Μέτσοβο. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα χωριό -μουσείο, θέλουμε να είμαστε ένα ζωντανό χωριό με κόσμο» τόνισε προσθέτοντας ότι έργα όπως ο οδικός άξονας Ε65 πραγματικά ωφελούν την περιοχή αφού μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος μετακίνησης από την Αθήνα προς αυτή.
«Κάποτε το Μέτσοβο είχε 4000 κατοίκους και τώρα έχει 1.200» είπε στο protothema.gr η Δήμαρχος Μετσόβου, Μαρία-Χρίστινα Αβέρωφ, προσθέτοντας ότι στο Δήμο ανήκουν και άλλα 10 χωριά «στα οποία έχουν απομείνει περίπου 2000 κάτοικοι».
Η μαράζωση των χωριών του Δήμου Μετσόβου αποτυπώνεται και στο ζωϊκό κεφάλαιο που χρόνο με το χρόνο μειώνεται με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που κάποτε ζούσαν από αυτό.
Είναι ενδεικτικό ότι η περιοχή του Μετσόβου μετρούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια περίπου 30.000 πρόβατα και πλέον μετρά μόλις 5.000 αποδυναμώνοντας την τοπική οικονομία που εν πολλοίς στηριζόταν στην κτηνοτροφία και τα προϊόντα της.
«Στα άλλα 10 χωριά που ανήκουν στο Δήμο υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Λίγοι κάτοικοι, οι περισσότεροι είναι μεγάλης ηλικίας άνω των 70 ετών και οι νέοι είναι πλέον ελάχιστοι. Ακόμα και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που δίναν ζωή σε όλο αυτόν τον τόπο έχουν απομείνει ελάχιστοι. Οπότε όλο αυτό είναι πρόβλημα» τόνισε η κ. Αβέρωφ προσθέτοντας ότι «όσο μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται και το ανθρώπινο. Οι άνθρωποι ζούσαν από την κτηνοτροφία, ζούσαν από τα ζώα».
Φέτος έκλεισε το δημοτικό σχολείο στη ΜηλιάΣτα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της, η κ. Αβέρωφ ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας, όπως είναι η κακή κατάσταση των δρόμων «που πάνε σε βοσκοτόπια, σε κτηνοτροφικές μονάδες» αλλά και η δημιουργία νέων δρόμων που θα μπορέσουν να ενταχθούν στο δίκτυο που συνδέει τα χωριά μεταξύ τους, ενώ ως μεγάλο ζήτημα έθεσε την υπογεννητικότητα αλλά και την έλλειψη υποδομών «οι οποίες αν υπήρχαν θα κρατούσαν ή θα έφερναν οικογένειες στην περιοχή».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χωριό Μηλιά του Δήμου Μετσόβου δεν χτύπησε φέτος το κουδούνι στο δημοτικό σχολείο του χωριού αφού πλέον δεν υπάρχουν μικροί μαθητές. «Το χωριό είχε δυο παιδάκια και το ένα θα έρθει στο δημοτικό σχολείο του Μετσόβου και το άλλο θα πάει σε σχολείο στα Γιάννενα. Οπότε το σχολείο έκλεισε» ανέφερε.
Η περιοχή του Δήμου Μετσόβου, όπως ανέφερε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης μέσα από το οποίο όποιος πάει να εγκατασταθεί στην περιοχή και να λάβει από το κράτος το ποσό των 10.000 ευρώ η κ. Αβέρωφ εκτιμά ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να δουλέψει. «Μα από τα 10.000 ευρώ τα 5000 θα αφορούν τη θέρμανση ενός χειμώνα. Ποιος άνθρωπος θα έρθει εδώ με αυτά τα χρήματα;» αναρωτήθηκε συμπληρώνοντας ότι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα επιδομάτων «ή ακόμα και μείωσης των διοδίων γιατί πολλοί από τα Γιάννενα έρχονται εδώ για δουλειά μιας και με την Εγνατία Οδό η απόσταση είναι μισή ώρα αλλά οι άνθρωποι πληρώνουν τα διόδια καθημερινά».
«Δεν θέλουμε να είμαστε ένα μουσείο-χωριό αλλά ένα ζωντανό χωριό»Παρότι το Μέτσοβο αποτελεί τουριστικό προορισμό η δήμαρχος του επισημαίνει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά και αναπτυξιακά μόνο στον τουρισμό αναφέροντας, μάλιστα, ότι τα Ζαγοροχώρια στα Γιάννενα έχουν τουρισμό κάποιες μέρες το χρόνο και τίποτα άλλο.
«Δεν μπορεί ένας τόπος να βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να εστιάζουμε στον πρωτογενή τομέα κι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Για παράδειγμα τα Ζαγοροχώρια έχουν κόσμο Χριστούγεννα, Πάσχα, λίγο το καλοκαίρι και όλο τον άλλο χρόνο είναι νεκρά χωριά. Δεν θέλουμε αυτό για το Μέτσοβο. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα χωριό -μουσείο, θέλουμε να είμαστε ένα ζωντανό χωριό με κόσμο» τόνισε προσθέτοντας ότι έργα όπως ο οδικός άξονας Ε65 πραγματικά ωφελούν την περιοχή αφού μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος μετακίνησης από την Αθήνα προς αυτή.
«Ο Ε65 είναι ένα σημαντικό έργο που αποδόθηκε και μέσα σε 3,5 ώρες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει από την Αθήνα προς το Μέτσοβο, όταν πριν από αυτόν το δρόμο χρειάζονταν επτά ώρες οδήγησης» κατέληξε κ. Αβέρωφ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα