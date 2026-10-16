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Φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκε κρυμμένη μέσα σε δάσος στη Λάρισα, πάνω από 800.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκε κρυμμένη μέσα σε δάσος στη Λάρισα, πάνω από 800.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Συνελήφθη 34χρονος που φέρεται να εφοδίαζε τη φυτεία – Κατασχέθηκαν 36,6 κιλά κάνναβης και σχεδόν 41.000 ευρώ
Μεγάλη φυτεία κάνναβης, με 812 δενδρύλλια με το ύψος τους να φτάνει μέχρι και τα 2,10 μέτρα, εντόπισαν αστυνομικοί σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Λάρισας. Στον χώρο υπήρχε ακόμη και ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα για την αποξήρανση των ναρκωτικών, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη παράνομη δραστηριότητα ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθη την Πέμπτη στη Λάρισα ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε αναλάβει τον εφοδιασμό της φυτείας με τα απαραίτητα υλικά ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο, που κατηγορείται ότι ήταν υπεύθυνο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τη φύλαξη της εγκατάστασης.
Η φυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη έρευνα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ΕΚΑΜ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.
Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 812 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα. Σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα, που χρησιμοποιούνταν για την αποξήρανση της κάνναβης, βρέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη φυτεία και σε κατοικίες του 34χρονου κατασχέθηκαν, εκτός από τα ναρκωτικά, εξοπλισμός καλλιέργειας, αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο, ένα ζευγάρι κιάλια και μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 40.950 ευρώ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Αρχών, το συνολικό προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας κάνναβης, την αξιοποίηση των δενδρυλλίων που εκριζώθηκαν και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.
Η ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων προέκυψε από ειδικές προανακριτικές πράξεις και την ανάλυση των πειστηρίων που συγκεντρώθηκαν από τη φυτεία.
Ο 34χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, συνελήφθη βάσει εντάλματος, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Για την υπόθεση συνελήφθη την Πέμπτη στη Λάρισα ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε αναλάβει τον εφοδιασμό της φυτείας με τα απαραίτητα υλικά ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο, που κατηγορείται ότι ήταν υπεύθυνο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τη φύλαξη της εγκατάστασης.
Η φυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη έρευνα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ΕΚΑΜ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.
Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 812 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα. Σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα, που χρησιμοποιούνταν για την αποξήρανση της κάνναβης, βρέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη φυτεία και σε κατοικίες του 34χρονου κατασχέθηκαν, εκτός από τα ναρκωτικά, εξοπλισμός καλλιέργειας, αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο, ένα ζευγάρι κιάλια και μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 40.950 ευρώ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Αρχών, το συνολικό προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας κάνναβης, την αξιοποίηση των δενδρυλλίων που εκριζώθηκαν και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.
Η ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων προέκυψε από ειδικές προανακριτικές πράξεις και την ανάλυση των πειστηρίων που συγκεντρώθηκαν από τη φυτεία.
Ο 34χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, συνελήφθη βάσει εντάλματος, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκαν τα ναρκωτικά
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