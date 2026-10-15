Στο νοσοκομείο 23χρονος που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα, πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας «βλέπει» η Αστυνομία
Στο νοσοκομείο 23χρονος που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα, πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας «βλέπει» η Αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι κοντά στα Ζαρουχλέικα, στην Πάτρα, όταν ένας 23χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Όπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.
Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
Όπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.
Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
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